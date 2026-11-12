トニー・ギルロイ監督×ペドロ・パスカル主演の『ベヒモス！人生の組曲』（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の日本公開日が、2027年3月5日に決定した。この発表にあわせ、メインビジュアルと本予告映像が公開となった。

『ベヒモス！人生の組曲』は、20年前に故郷ロサンゼルスを捨て、その後アメリカ各地のオーケストラを渡り歩いてきた天才チェリスト、アレックス・セリアンの物語。将来を嘱望されていた彼はなぜ故郷を捨て、20年の時を経て帰還したのか？ 人生の傍に常にあり、時には彼自身を飲み込もうとする音楽への愛と、謎に満ちたその半生が、新たに身を投じた映画音楽の世界で解き明かされようとしている。

監督・脚本を務めるのは、『ボーン・アイデンティティー』シリーズ（2002〜）の脚本家としてブレイク、その後も『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）やドラマ『キャシアン・アンドー』シリーズ（2022〜）などで知られ、監督としても第80回アカデミー賞で主要部門最多ノミネーションを果たした傑作『フィクサー』（2007）を手がけた名匠トニー・ギルロイ。

主人公アレックスを演じるのは、TVシリーズ『ナルコス』（2015〜17）で世界的にブレイク後、『マンダロリアン』シリーズ（2019〜）の孤独な賞金稼ぎディン・ジャリン役でその人気を不動のものとし、『キングスマン：ゴールデン・サークル』（2017）『イコライザー２』（2018）『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）といったアクション映画での活躍から、『マテリアリスト 結婚の条件』（2025）での魅力あふれる大富豪まで、様々な人物像でファンを魅了する現在最も注目を集めるペドロ・パスカル。年末には『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の出演も控える彼の、満を持しての初の単独主演作となる。

共演は、女優としてのみならず、監督作『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』（2019）や『ドント・ウォーリー・ダーリン』（2022）で注目されたオリヴィア・ワイルド、主演・監督・脚本作"Sorry, Baby"（2025）でゴールデングローブ賞主演女優賞（ドラマ部門）にノミネートされ、今、最も注目される新鋭エヴァ・ヴィクター、そしてサーチライト作品『これって生きてる？』（2025）の快演も記憶に新しいウィル・アーネットが名を連ねた。

この度公開されたメインビジュアルには、主人公・アレックス役のペドロ・パスカルを中心に、オリヴィア・ワイルド、エヴァ・ヴィクター、ウィル・アーネットら豪華キャストの姿が切り取られている。鮮やかなブルーを背景に、それぞれの表情を印象的に捉え、音楽を通して交差する登場人物たちの人間模様を感じさせる仕上がりとなっている。タイトルに添えられた「人生の組曲」という副題も、本作で描かれる彼らの人生の断片を予感させる。

あわせて公開された本予告映像には、ペドロ・パスカル演じる天才チェリスト、アレックス・セリアンの姿が映し出される。20年ぶりに故郷ロサンゼルスへと戻ってきたアレックス。オーケストラの一員としてチェロを奏でる姿や、彼を取り巻く人々との関わり、映画音楽の世界で直面する様々な出来事を通して、彼の知られざる一面が垣間見える。音楽とともに浮かび上がるアレックスの過去、そして彼を待ち受ける新たな運命とは――。本編への期待をより一層かき立てる映像となっている。

また、先日開催された第39回東京国際映画祭では、本作がガラ・セレクション部門に出品され、アジアプレミア上映が行われた。全上映回のチケットが即完売となり、日本公開前から高い注目を集めている。メインビジュアルも同映画祭で一足早くお披露目されており、上映後には、ペドロ・パスカルの魅力あふれる演技や、物語を彩る音楽の数々に称賛の声が続出。SNSでは、「ペドロ・パスカルが素晴らしい！目の光や表情だけで感情が伝わってくる」「人生の酸いも甘いも涙も笑いも音楽にのせて描く極上のドラマ」「公開されたら音響の良い映画館でもう一度観るのが待ちきれない」「9人の作曲家によるスコアと物語の融合が見事」「映画にとって音楽がいかに重要かを思い出させてくれる作品」といった感想が寄せられ、海外の映画祭での高い評価に続き、日本でもいち早く鑑賞した観客の心を掴んでいる。