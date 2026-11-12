北米配給A24のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』（2026年11月13日公開 配給：KADOKAWA）の海外版ロング予告が公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

この度、スタイリッシュな映像美と痛烈なブラックユーモア、そして二転三転するスリリングな展開が凝縮された【海外版ロング予告編】が公開となった。映像は、ルース（ジェシカ・ヘンウィック）からの「もし大金を手にしたら何に使う？」という問いかけに、ベケットが意味深な苦笑いを浮かべる不穏なシーンから幕を開ける。

大富豪一族を追われた母から「私たちは他とは違う。いつかすべての遺産を継ぐ」と教え込まれて育ったベケットは、大人になった貧乏な生活から抜け出せずにいた。そんなある日、初恋相手のジュリアと再会。幼少期の話を覚えていた彼女から遺産のゆくえを問われ、「全員殺したら電話して」と言われたことをきっかけに、彼の内に眠っていた野望が目を醒ます。

ベケットの前に立ちはだかるのは、280億ドル（4.5兆円）の遺産の継承権を持つ「7人のクソ親族」たち。放蕩三昧の暮らしを送る従兄弟テイラー（ラフ・ロウ）、自称アーティストのノア（ザック・ウッズ）、そして信者から金を巻き上げるメガチャーチの牧師スティーヴン（トファー・グレイス）……。ベケットは母親仕込みの知性と教養を武器に、彼らをまるで「家系図の枝を剪定するかのように」巧妙な"事故"に見せかけて次々と抹殺していく。

金融界の階段を上り詰めながら、裏では一族を恐怖に陥れていくベケット。「次に殺されるのは誰だ？」と身内同士が疑心暗鬼に陥っていく緊張感あふれる展開から目が離せない。

鮮やかな復讐劇のように見えて、物語の核心にはさらなる仕掛けが潜んでいる本作。プロデューサーのピーター・チャーニンが「この映画は犯人捜し（フーダニット）ではなく、"彼はいかにして逃げ切るのか？"を見届けるサスペンスだ」と明かす通り、観客はスタイリッシュに暗躍するベケットの視点に引き込まれ、いつの間にか彼の完全犯罪を応援してしまう"共犯関係"へと誘われる。

主演のグレン・パウエルも「まるで殺人を伴う『オーシャンズ11』（2001）のような風格と自信に満ちた作品だ。ストーリーの結末はすべて完璧に辻褄が合うが、決して観客が予想するような形には着地しない」と語っており、単なるクライム映画の枠に収まらない、倫理観を揺さぶる強烈なサプライズが用意されていることを示唆している。

さらに、ベケットが企てる完璧な計画に大きな波乱をもたらすのが、対照的な魅力を持つ2人の女性だ。ベケットの危険な本性に勘づきながらも、妖しい魅力で彼を挑発し手玉に取るファム・ファタールのジュリア。その一方で、ベケットの裏の顔を知らず、深い愛情とまっとうな人間性で彼の心を溶かしていく知的なパートナーのルース。「悪事を共にするファム・ファタール」と「真実の愛をもたらす女性」の狭間で揺れるベケットの選択は、遺産相続計画を思わぬ方向へと脱線させていく——。

グレン・パウエルが魅せる危険でセクシーなダークヒーロー像と、クールな映像美が交錯する本作。手に汗を握るサスペンス展開と、結末が読めないスマートなツイストで最後まで楽しめる一本だ。