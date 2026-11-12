アドバイザーナビは11月9日、「老後資金の取り崩しに関する意識調査」の結果を発表した。調査は10月20日～11月1日、60～79歳の男女241人を対象にインターネットで行われた。

老後のお金について、「増やし方」と「使い方(取り崩し方)」のどちらに関心があるか聞くと、「増やし方」(「どちらかといえば」を含む)が51.5%、「使い方」(同)が17.4%。すでに取り崩している人(127人)に限定しても、「増やし方」が50.4%、「使い方」が18.1%と、ほぼ同じ傾向が見てとれた。

貯めたお金を少しずつ使っていく方法をインターネットで調べるときの言葉

また、「増やし方」の情報と比べて「使い方(取り崩し方)」の情報は見つけやすいかと聞くと、「使い方の情報のほうが見つけにくい」(48.5%)が、「見つけやすい」(9.5%)の約5倍という結果に。そこで、貯めたお金を少しずつ使っていく方法をインターネットで調べるときのワードを教えてもらったところ、「老後資金 使い方」が断トツに多い66.0%。次いで「取り崩し」(37.8%)、「年金 足りない」「老後 お金 何歳まで持つ」(ともに34.4%)と続いた。

老後のお金に関する言葉の認知状況

次に、老後のお金に関する言葉を複数提示し、それぞれの認知状況を聞いたところ、「老後2000万円問題」は71.4%が意味まで知っていた一方、「資産寿命」は56.4%、「4%ルール」は74.3%、「デキュミュレーション」(資産を取り崩しながら使っていく段階)は90.0%が「聞いたことがない」と回答した。

また、この1年で老後のお金の使い方の情報をどのように得たかを教えてもらったところ、「インターネットの記事・ニュースサイト」(63.5%)や「テレビ・ラジオ」(51.5%)が多く、「銀行の窓口・担当者」は6.6%、「IFA・ファイナンシャルプランナー」は2.1%だった。