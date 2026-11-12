miraiiは11月10日、「こどもNISA」に関する実態調査の結果を発表した。調査は10月31日～11月1日、子育て家庭の保護者315名を対象にインターネットで行われた。

「こどもNISA」の認知度は48.9%(制度の概要は知っている+内容まで詳しく知っている)。口座開設予約・事前申込の状況については、「まだ分からない・判断できない」が断トツに多い34.0%。次いで「口座開設を考えているが、金融機関はまだ調べていない」(19.1%)、「口座開設先を決めているが、まだ申し込んでいない」(14.9%)、「口座開設する予定はない」(11.7%)、「口座開設先を比較・検討している」(9.8%)と続き、一方、「すでに予約・事前申込を完了している」(7.0%)あるいは「予約・事前申込を行い、手続き中」(3.5%)という人は1割ほどだった。

こどもNISAの毎月の投資予定額

続いて、毎月の投資予定額を教えてもらったところ、「まだ決めていない」が最多の27.3%。具体的な金額では「5,000円以上〜10,000円未満」(26.3%)、「5,000円未満」(15.9%)など、全体の42.2%が月額1万円未満という少額投資を想定していることが明らかに。

そこで、投資資金を確保できるか聞いたところ、「家計に大きな余裕はないが、無理のない範囲で確保できる」(39.4%)や「家計に十分な余裕があり、無理なく確保できる」(8.2%)という『確保できる』層は5割。また、2割弱が「ほかの支出を見直せば確保できる」(18.7%)と回答。一方、「教育費や生活費を優先すると確保できない」(5.1%)や「家計に余裕がなく確保が難しい」(3.8%)など、『確保が難しい』層は1割弱という結果に。

投資資金の捻出方法については、「毎月の収入から無理のない範囲で積み立てる」(46.0%)が断トツに多かったほか、「児童手当など子育て関連の給付金」(19.7%)や「子どものために貯めているお金」(16.8%)を充てる家庭も。

子どもNISAの利用にあたっての不安や課題

また、利用にあたっての不安や課題を聞くと、「特に不安や課題はない」は25.1%。残りの約75%は、「毎月いくら投資すればよいか分からない」(15.9%)、「教育費や生活費とのバランスが難しい」(14.9%)、「制度の内容や仕組みを十分理解できていない」(14.0%)、「投資に回せる家計の余裕がない」(13.0%)、「投資商品をどう選べばよいか分からない」(13.0%)など、何かしらの不安を抱いていることがわかった。

保護者自身のNISA利用状況について

次に、保護者自身のNISA利用状況を聞いた。その結果、現在NISAで投資している保護者は49.8%となり、保護者自身の資産形成への関心もうかがえた。また、34.0%が、子どもNISAをきっかけに「早いうちから資産形成を始めることが大切だと感じた」と回答したほか、「子どもにお金や投資を学ぶ機会をつくりたい」(19.0%)、「家族全体の貯蓄・投資バランスを見直したい」(13.0%)などがあがり、子どものための制度が、保護者自身の資産形成や金融教育に対する意識にも影響していることがうかがえた。

最後に、FPなどの専門家に相談したいことを聞いたところ、「家計に無理のないこどもNISAの投資額」(34.0%)が最多、次いで「習い事・教育費・生活費・投資のバランス」(23.8%)、「将来必要な教育費の総額」(17.8%)、「預貯金と投資の適切な配分」(13.7%)、「教育費と老後資金を両立するライフプラン」(13.3%)となり、「特に相談したいことはない」は24.8%だった。