チェルシーに所属するフランス代表DFマロ・ギュストが、今冬の移籍市場での退団を検討しているようだ。11日、イギリスメディア『BBC』が報じている。

現在23歳のギュストは2023年夏にリヨンからチェルシーに合流すると、ここまで公式戦144試合出場で3ゴール18アシストを記録している。昨季は公式戦49試合に出場したものの、今季はシャビ・アロンソ監督の下で、ジョシュ・アチャンポンに右サイドバックのレギュラーの座を奪われつつある状況にある。

この苦しい立場を踏まえ、『BBC』は「ギュストは1月の移籍市場を前に自身の選択肢を検討している」と伝え、今冬にチェルシーを離れる可能性を伝えている。

今夏の移籍市場では、エンツォ・マレスカ監督率いるマンチェスター・シティへの移籍も噂されていたギュスト。しかし、同メディアによると、マンチェスター・Cが現在も同選手への関心を持ち続けているかは不透明であるという。

なお、今冬におけるチェルシー側の姿勢は未だ明らかになっていないものの、クラブは今夏の時点で売却に前向きな姿勢を見せており、買い手に対して7500万ポンド（約159億円）の移籍金を要求していたと報じられている。