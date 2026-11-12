「この作品を通して青春をぜひとも浴びてください!」――超特急の柏木悠が、FODドラマ初主演を務める『アクアマン』(12月25日20:00からFOD・Wavveで日韓同時配信開始、以降毎週金曜20:00最新話配信)で、濱尾ノリタカ、大友花恋と共演する。韓国で累計2億ビューを記録した人気WEBマンガを実写化し、高校時代からの親友3人が友情と恋愛の間で揺れ動く姿を描く。柏木は、撮影現場で流行した意外な遊びも明かした。

韓国で累計2億ビューのWEBマンガを日韓共同で実写化

原作は、韓国のWEBマンガプラットフォーム「カカオページ」で連載され、累計2億ビューを記録したMcQueen STUDIOによる人気WEBマンガ『Aqua Man』。日本と韓国の共同プロジェクトとして実写ドラマ化され、FODと韓国の動画配信サービス・Wavveで日韓同時配信される。

本作は、登場人物の繊細な感情の揺れや成長、人と人との絆を丁寧に描く、韓国で人気の“感性ドラマ”。高校時代から親友だった3人が大学生となり、友情や恋愛、過去のトラウマ、将来への不安などを抱えながら、変化していく関係と向き合う姿を描く。

主人公・新谷那琉(しんたに・なる)を演じるのは、超特急の14号車として活動する柏木。ドラマ『君には届かない。』『アイシー～瞬間記憶捜査・柊班～』や映画『羊の皮を着たケモノ』などに出演し、俳優としても活躍の場を広げる中、FODドラマ初主演を果たす。

那琉を誰よりも近くで支える池田和成(いけだ・かずなり)役には、NHK連続テレビ小説『あんぱん』や大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』などに出演した濱尾ノリタカ。2人を温かく見守りながら、自身も将来への悩みを抱える星野空(ほしの・そら)役を、ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』などの大友花恋が演じる。

親友だからこそ生まれる執着と葛藤、“フレネミー”な関係

高校時代から固い絆で結ばれてきた那琉、和成、空。幼少期に経験した事件のトラウマを抱える那琉を、和成が誰よりも近くで支え、空も2人を見守りながら、かけがえのない友情を育んできた。

しかし、大学生となった3人の関係に少しずつ変化が訪れる。大切に思うあまりにゆがんでしまう感情や、相手を都合よく利用してしまう弱さ。親友だからこそ生まれる執着や葛藤が、これまでの関係に静かな波紋を広げていく。

本作で描かれるのは、友情とも恋愛とも言い切れない複雑な感情が交錯する“フレネミー”な関係。過去の痛み、現在の違和感、未来への不安と向き合いながら、3人がそれぞれの本当の気持ちを見つめ直していく姿が見どころとなる。

柏木悠、撮影現場では「なぞなぞが流行っていました!」

主演の柏木は、原作と脚本について「那琉の愛され力や、3人での群像劇、恋愛においてモヤモヤする気持ちなど…読んでいてすごく面白かったです!」とコメント。

撮影現場については「撮影中はとても和気あいあいとしておりました。濱尾さんと大友さんと3人のシーンが多かったのですが、3人でいつもしゃべっていました(笑)。なぞなぞがその時、流行っていました!」と明かし、「この作品を通して青春をぜひとも浴びてください!」と呼びかけた。

濱尾は台本を初めて読んだ際について「誰のものかもわからない記憶や感情に確かに身体が反応して、気づけば和成との距離が縮まってしまった感覚がありました」と振り返り、「那琉役の柏木さん、空役の大友さんとは自然と関係ができ、僕も和成同様、お2人の人間力に救われたのだと思います」と共演者への思いを語った。

大友も「原作と台本を読ませていただいたとき、なんて力強い友情だろうと胸の真ん中がきゅうっとしました。眩しいくらいでした」とコメント。一方で「そんな真っ直ぐな友情に対して、それぞれの恋愛は一筋縄ではいきません」といい、「あの頃憧れていた青春を、追体験できる作品です」と魅力をアピールした。

脚本を担当する関えり香氏は「傷つき、悩み、もがきながら答えを見つけていく彼らのみずみずしい姿を、ぜひ見届けてください」とメッセージ。金井純一監督も、柏木、濱尾、大友の3人について「原作のキャラクターの魅力を見事に体現し、複雑な心情の変化にも瞬時に対応していたので、すごい俳優たちだなと感心しました」と評価している。

ドラマは全10話。第1話から第3話は無料配信される。

【編集部MEMO】

柏木悠

2005年3月31日生まれ、熊本県出身。メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の14号車として、2022年8月8日にデビュー。俳優としてドラマ『君には届かない。』『アイシー～瞬間記憶捜査・柊班～』『ペンション・恋は桃色 season 4』、映画『羊の皮を着たケモノ』などに出演。2026年12月配信開始の『アクアマン』でFODドラマ初主演を務める。

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(C)渡部実加子

(C)Kakaopage「Aqua Man」by McQueen STUDIO