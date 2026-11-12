「昨日の夜呼ばれてなんでこんな厳しい状態?」――お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が、きょう12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)の「ゴチになります!27」に、体調不良のせいや(霜降り明星)の代打として緊急参戦する。

今回、兼近が最下位になれば、せいやの自腹総額に加算される特別ルールが適用。VIPチャレンジャーの今田美桜とともに、AIを駆使した予測不能のゴチバトルを繰り広げる。

兼近大樹

VIPチャレンジャーは今田美桜

今回のVIPチャレンジャーは、ドラマ『メリーベリーラブ』でW主演を務める今田美桜。「勝ちにいきたい」と意気込む中、せいやが体調不良のため欠席し、兼近がピンチヒッターを務めることになった。

兼近が最下位となった場合、食事代は兼近自身が支払うものの、自腹総額はせいやの記録に加算されるという特別ルールに。ゴチメンバーが「マジ負けて!」と懇願する中、兼近は「昨日の夜呼ばれてなんでこんな厳しい状態?」と困惑する。

舞台となるのは、北海道フレンチの名店「レストラン ラ カンサトゥール」。北海道の希少な食材を使ったフランス料理が登場し、設定金額は1人2万5,000円。8人の自腹総額は20万円前後となる。

今回のテーマは、昨年も話題を呼んだ「AIゴチ」。日本テレビの技術チームが協力し、過去4年分の料理や値段、予想金額、誤差を学習したAIソフトを開発。参加者のうち1人だけがAIを使って料理の値段や必勝法を教えてもらえる。

その権利を手にしたのが兼近。AIに料理の値段を予想してもらうと、意外な結果に「いきすぎじゃない!?」と驚くが、蓄積されたデータの説得力には脱帽する。一方、前回の「AIゴチ」で最下位となった岡村隆史は「願い下げですAIなんて」と今回も批判的で、原始的なアイテムを使って対抗を試みる。

佐野勇斗がAIで映画ポスター制作、今田美桜も興味津々

バトルの合間には、最新のAI技術を体験する企画も展開。佐野勇斗(M!LK)は、写真とキーワードを入力するだけで映画ポスターを生成できるAIに挑戦する。

佐野が「子どもの頃からやりたかった」という「宇宙モノ」に、M!LKにちなんだ「牛乳」、さらに「口内炎」などのキーワードを組み合わせると、思いもよらない映画ポスターが完成。今田も「結構おもしろそう」と興味を示す。

また、白石麻衣、岡村、増田貴久(NEWS)は、写真をもとにセリフ付きのショートドラマを生成するAIに挑戦。「学校の教室」「サプライズ」などのキーワードから予想外の展開が生まれ、今田は「想像以上に激しすぎて」と驚く。

さらに、ゴチメンバーがそれぞれAIに悩みを相談。現在、自腹レース最下位の倉科カナは「なんで私はこんなに負け続けるの?」と質問し、過去のデータに基づいた分析に納得する。増田も「まっすーはどうすればゴチにハマるか?」と尋ねるが、AIから思わぬムチャぶりを提示される。

AIロボットによる、人間顔負けのダンスパフォーマンスも披露され、一同は「マジで?」と驚き。今田も「うそだあ～」と息をのむ。

自腹90万円超えの倉科カナ、無敗の佐野勇斗にも異変?

いよいよ終盤に差しかかった今年の「ゴチ」。残り4戦となり、自腹総額90万円超えで単独最下位の倉科は「もう負けられないですね」と危機感を募らせる。

一方、ここまで一度も最下位になっていない佐野にも予想外の展開が待ち受け、「マジか?」とうなだれる場面が。

AIを駆使する兼近は、せいやのために勝利できるのか。前回の「AIゴチ」で敗れた岡村は再び最下位となってしまうのか。そして、AIによる最下位予想は的中するのか。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（11月12日放送前時点）

第1位：佐野勇斗 14万7,126円

第2位：岡村隆史 36万6,850円

第3位：せいや 42万1,000円

第4位：矢部浩之 49万9,000円

第5位：増田貴久 69万9,436円

第6位：白石麻衣 71万2,880円

第7位：倉科カナ 91万7,000円



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