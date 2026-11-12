S.E.ネットワークが運営する「ポイ活・家計データ研究所」は11月10日、「ポイ活実態調査(2026年10月)」の結果を公開した。調査は2026年10月19日～20日、18歳以上で、直近3か月(2026年7月～9月)にポイ活を行った400人を対象にインターネットで行われた。

ポイ活にかけた時間と獲得額を調査

ポイ活は「月に数千円」「スキマ時間で稼げる」と語られることが多い一方、かけた時間に対していくら得ているのか、つまり時給換算の実態はほとんど数字になっていない状況だった。同研究所の第1弾調査(2026年9月)では、ポイントサイト・アプリの利用者の18.2%が単価の引き下げや交換条件の変更(いわゆる改悪)を理由にサービスを離れた経験を持つことがわかっており、利用者が「自分の時間に見合うか」を厳しく見ていることがうかがえた。

そこで今回は、ポイ活をしている人に、7つの手段(案件・キャンペーン申込/サイト経由の買い物/アンケート・モニター/歩数・移動アプリ/レシートアプリ/ミニゲーム・動画・広告視聴/決済・共通ポイント)ごとの月間獲得額と、作業時間が発生する5手段の月間所要時間を聞き、「ポイ活の時給」を数字にした。

ポイ活全体の時給換算は中央値267円

ポイ活全体の月間獲得額を月間所要時間で割った時給換算は、中央値267円だった。ポイ活全体の月間獲得額を月間所要時間で割った時給換算は、中央値267円に集まる。一方で1,000円以上も24.8%おり、分布は二極化している。平均は1,015円だが、少数の高額回答に引っ張られた数値で、中央値の約4倍となっている。

決済ポイントやサイト経由の買い物など、作業時間がほぼ発生しない手段を除き、作業型の5手段(案件申込・アンケート・歩数アプリ・レシートアプリ・ミニゲーム等)だけで計算すると、中央値は200円に下がる。

最も高い手段と最も低い手段で10倍の差

作業時間が発生する5手段についてその手段を行っている人だけで時給換算の中央値を比べると、クレジットカード発行や口座開設などの「案件・キャンペーン申込」が1,000円で最も高く、アンケート・モニター200円、レシートアプリ200円、歩数・移動アプリ133円、ミニゲーム・動画・広告視聴100円と続いた。最も高い手段と最も低い手段で10倍の差がある。

案件申込は実施率が34.2%と、アンケート(76.0%)やミニゲーム等(67.5%)より低いものの、1件あたりの単価が大きく、月5,000円以上を得ている人の割合も最も高かった。

時間をかけるほど月の獲得額は増えるが、時給は下がる

月の獲得額は「1,000～3,000円未満」が29.0%で最多、「3,000～5,000円未満」20.8%が続き、月5,000円以上は18.5%、月10,000円以上は7.0%だった。月間所要時間は「月5～10時間未満」20.0%が最多で、月20時間以上かけている人が27.3%、月50時間以上(1日約1.7時間以上)も8.0%いる。

所要時間の区分別に見ると、月5,000円以上を得ている人の割合は、月1～3時間の層の12.1%から月50時間以上の層の40.6%へと上がる一方、時給換算の中央値は月1～3時間の1,000円から、月5～10時間267円、月10～20時間133円、月50時間以上80円へと下がる。時間を増やすと獲得額は増えるが、単価の低い作業を積み上げる形になり、効率は落ちている。

稼ぎ頭はアンケートと決済ポイント

直近3か月で獲得額が最も大きかった手段はアンケート・モニターが33.8%で最多、決済・共通ポイントが25.0%、案件・キャンペーン申込が15.5%、ミニゲーム・動画・広告視聴が10.0%だった。手を動かす作業の中ではアンケートが、作業時間が発生しない手段では決済ポイントがそれぞれ「稼ぎ頭」になっている。

月5,000円以上を得ている層(74人)とそれ以下の層(326人)を比べると、案件申込の実施率は60.8%対28.2%と2倍以上の差があった。月5,000円以上の層の稼ぎ頭はアンケートが36.5%で最多だが、案件申込が31.1%と全体(15.5%)の2倍の割合を占める。

月間所要時間の中央値も15時間対7.5時間と2倍で、「単価の高い案件を選ぶ」と「時間をかける」の両方が高獲得層の特徴だ。

本人の体感は「時給100円未満」が54.2%

自分のポイ活の時給を聞いたところ、「100円未満」が54.2%で最多だった。計算値では100円未満が18.8%だったのに対し、本人の体感は計算値よりも厳しく、体感を答えた346人のうち65.3%が計算値より低い区分を選んでいる。

かけている時間や手間に対して割に合っているかについては、「あまり割に合っていない」34.2%、「まったく割に合っていない」16.2%で、合わせて50.5%が「割に合わない」と答えた。「割に合う」は24.5%で、その2倍となった。

それでもポイ活を「ほぼ毎日」行う人は74.0%を占め、自由記述には「もともと歩いている時間が収入になる」「スキマ時間なので気にしていない」など、時間をゼロと考えて続けている人の声が多く見られた。

なお、ポイ活歴別の時給換算の中央値は半年～10年未満で267円と横ばい、半年未満と10年以上は160円で、経験年数で時給は上がっていない。年代・性別による中央値の差も小さく、時給を決めているのは経験や属性ではなく「どの手段を選ぶか」だった。