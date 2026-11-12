SCRAPは12月4日から、体験型謎解きイベント「アルティメットビンゴ～終わらないビンゴパーティー～」を、北海道、宮城、東京、岡山、福岡の全国5都市にて順次開催する。

同イベントは、大量のビンゴカードに記載された200問以上の謎やミッションに挑戦し、制限時間内にチームで協力してより多くのビンゴ達成を目指す新感覚の体験型ゲーム。5月から7月に開催された3都市公演では、「会場の盛り上がりが最高！」「謎解き好きはもちろん、初心者にもおすすめしたい」といった声が多く寄せられた。好評を受け、新たな開催都市で実施する。

イベントの様子

開催期間は、北海道(リアル脱出ゲーム札幌店)が12月4日～2027年1月11日、宮城(リアル脱出ゲーム仙台店)が12月24日～2027年1月31日、東京(東京ミステリーサーカス)が12月23日～2027年1月17日、岡山(リアル脱出ゲーム岡山店)が12月4日～2027年1月3日、福岡(リアル脱出ゲーム福岡店)が2027年1月22日～3月7日。

北海道、宮城、岡山、福岡会場のチケットの一般販売は、11月9日から開始した。東京会場のチケットは、11月14日から少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売、11月21日から一般販売を開始する。

チケット料金は、平日一般前売券が3,600円(当日3,900円)、グループ前売券が1万9,800円(当日2万1,600円)。イベント参加後、SNSに感想を投稿した人全員に「限定謎付きビンゴ」を贈呈するキャンペーンも実施する。