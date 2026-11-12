京都の洋菓子店「パティスリー洛甘舎」は、秋の新作スイーツとして「バナナマロンパイ」を販売している。

バナナマロンパイ

同商品は、食感の良さが際立つパイ生地の上にバナナ風味のカスタードクリームを敷き詰めて濃厚なマロンクリームを重ね、ラム酒を効かせた生クリームのムースで包んだ。サクサクとしたパイ生地の食感とともに、秋の味覚である栗とバナナ、ラム酒が絶妙に調和した斬新な組み合わせを楽しめる。価格は702円。