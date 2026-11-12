俳優とは何か。芝居とは何か。山田孝之がメインパートナーを務めるオーディション番組『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』(Leminoで独占配信中)は、約1万4,000人の応募者からオリジナル映画の主要キャストを選び出す過程を追いながら、その問いを探求していく。

このプロジェクトの大きな特徴は、最初から脚本も役も用意されていないこと。候補者たちの芝居や言葉、これまで歩んできた人生を受け取りながら、制作陣と俳優たちが一緒に映画を作り上げていく。9月に行われたプロジェクト報告会見では、山田が「挑戦しているのは俳優候補者」と語り、候補者たちの姿を通して俳優という仕事を可視化することへの意欲を示していた。

10月1日からLeminoで配信が始まった番組では現在、4次審査へと進んでいる。3次審査では32人の候補者が、ペアでの芝居やワークショップを重ね、最終日に18人が通過。Episode5から始まった4次審査では、映画の撮影地となる群馬県前橋市を舞台に、母親の死をきっかけに集まった3きょうだいの物語に挑んでいる。課題は「役として生きる」。複数のシーンを通して、同じ役の感情をつなぎながら演じることが求められる。

今回、3次審査の最終日にあたる6月下旬、千葉県山武市の「仲間と泊まる学校 さんむ西小」を訪れた。そこで目にしたのは、合格者を決める審査の厳しさだけではなかった。むしろ強く印象に残ったのは、選考から外れた候補者たちに向けて、ムロツヨシがその場で提案した、ある思いがけない時間だった――。

即興芝居に参加したムロツヨシ (C)NTT DOCOMO, INC.

32人から18人へ 「空白の台本」で試された俳優としての力

3次審査の最終課題は、それまで演じていたシーンのセリフ部分が抜かれた「空白の台本」を使った2人芝居。候補者たちは新たなペアを組み、限られた準備時間の中で設定を考え、相手とやりとりを重ねながら芝居を作っていく。

Episode4のタイトルは「台本なんか捨てちまえ」。ムロは課題に臨む候補者たちに、これまでの台本にとらわれず、相手と新たに向き合い、その場で生まれるものを大切にすることを伝えていた。

この審査で見られていたのは、単に演技がうまいかどうかではない。相手の芝居を受けてどう反応するのか、2人でどんな関係性や空間を作り出すのか。決められた正解のない課題だからこそ、それぞれの発想や相手との向き合い方が表れる。

審査を終え、選考の結果が発表された。32人の中から次の審査へ進む18人の名前が一人ずつ呼ばれていく。名前を呼ばれた候補者たちが壇上に上がる一方で、最後まで呼ばれなかった人たちの表情もカメラは捉えていた。

山田は審査の過程で、「選ばれなかった人たちに気持ちが向いてしまうとつらくなる」といった趣旨の言葉を口にしていた。選ぶ側にも、選ばれる側にも、それぞれの葛藤がある。オーディションという場の厳しさが、結果発表の時間にはっきりと浮かび上がっていた。

山田孝之 (C)NTT DOCOMO, INC.

「言葉はもういらないなと」ムロツヨシから突然の提案

合格者18人が決まり、4日間にわたった3次審査が、まさに終わろうとしていたときのことだ。山田から、選考から外れた候補者たちに向けて話をしてほしいと頼まれていたムロは、自身の経験を交えながら、俳優として人前に立つことの厳しさや、オーディションに臨むことへの思いを語った。さらに、候補者たちからの質問にも一つひとつ真摯に答えた。そのやりとりを終えた後、ムロは候補者たちに、ある提案を持ちかけた。

「一番怖いことやりましょうか」

その内容は、ムロ自身が相手役となって、候補者と2人で即興芝居をすることだった。設定は、オーディションに落ちた候補者のもとへ、ムロが兄として迎えに来るというもの。候補者は自分の言葉から芝居を始め、ムロが兄として応じる。時間は一人につき2分。これは合否を覆すためのものでも、仕事につながる機会を約束するものでもない。映像が使われるかどうかも分からない、あくまでその場限りの即興だ。

この提案は、あらかじめ用意されていた進行ではなかった。実際、控室でモニターを見ていた山田も予想していなかった様子で、スタッフにも戸惑いが見られた。ムロ自身も、収録後に行われた番組ディレクターのインタビューで、思いついたものの、口に出すかどうかを迷っていたと振り返っている。

候補者たちに向けた言葉を重ねるよりも、自分と芝居をすることが何かを伝えるきっかけになるのではないか。ムロはそう考え、提案を口にしたという。インタビューでは「言葉はもういらないなと」とも話していた。

オーディションに落ちた直後の候補者たちにとって、すぐに気持ちを切り替えるのは難しい。ムロは先に、悔しさや悲しさを無理に押し込めなくていいと伝えていた。合格者を祝福できない自分を責める必要もない。人前に立つことが怖くなるかもしれないし、芝居から離れることもあるかもしれない。それも含めて、それぞれの人生だと語りかけていた。

そのうえで、今度は言葉ではなく、芝居を通して向き合おうとしたのだ。

もちろん、全員が参加したわけではない。手を挙げなかった候補者もいた。参加するかどうかも本人の選択であり、そこに正解はない。だが、希望した候補者にとって、ムロと一対一で即興芝居をする機会は、そう簡単に得られるものではない。すでにプロとして活動している俳優であっても、ムロと2人で芝居をする機会は限られているはずだ。

即興の内容は一人ひとり異なる。悔しさを口にする人もいれば、自分の個性やこれからのことを話す人もいる。ムロは相手の言葉を受け取り、その場で兄として応じていく。決められたセリフも、あらかじめ用意された結末もない。相手が何を言うのか分からないからこそ、ムロ自身もその瞬間に生まれる言葉や反応を探りながら芝居を進めていた。

この即興のすべてが番組で使われたわけではない。それでも、その場で実際に交わされた芝居がなくなるわけではない。4次審査に進めなかった候補者たちは、結果発表の直後に、ムロと向き合って自分の言葉で芝居をする時間を得た。その経験自体が、何かを持ち帰る機会になったのではないだろうか。

選考を通過した18人ではなく、4次審査に進めなかった候補者たちに向けて、ムロが自ら芝居の場を作った。しかも、それは予定された演出ではなく、その場で思いつき、実行に移したものだった。リアリティー番組やオーディション番組には、どこまでが予定された展開なのかという見方がつきまとうこともある。しかし、あの場で起きたことは、少なくとも事前に決められた段取りではなかった。現場に立ち会ったからこそ、そのことが伝わってきた。