2002年に日本で放送され、大きなブームを巻き起こした韓国ドラマ『冬のソナタ』が、24年の時を経てAmazonオーディブル(以下、Audible)にてオーディオドラマとして新たに届けられる。

ジュンサン／ミニョン役を務める宮沢氷魚は、今回改めて全20話を見直す中で、「愛が持つ力」や「誰かを大切にすること」の普遍性を感じたという。一方で、時間をかけて人と人が再び出会う物語を通して、現代のせわしなさや、すぐに結果を求めてしまう社会についても考えるようになった。

前編・後編に分けてお届けしている宮沢へのインタビュー。今回の後編では、『冬のソナタ』から感じた「時間」の大切さ、長く大切にしている人やもの、そして俳優として大きな影響を受けたという渡辺謙との出会いについて、話を聞いた。

宮沢氷魚 撮影：蔦野裕

改めて『冬のソナタ』が人の心を動かす理由とは

――24年経った今、改めて『冬のソナタ』が人の心を動かす理由は、どこにあると思いますか?

僕は、ユジンとジュンサンがいろんなことがありながら、最終的に離れてはまた出会って、いろいろ乗り越えて、また離れるけど、また出会って……というのが、すごく運命的だと思うんです。

僕だけかもしれないですけど、最近、「運命」っていうこともあまり考えなくなっちゃって。たぶん世の中がせわしなさすぎて、情報量も多すぎて、すぐ結果が出なかったら諦めようとか、結果が出るまで待とうとか、そういう時間の感覚がちょっと狂ってきているんじゃないかなと思います。

この作品は一つ一つの出来事を、すごく丁寧に描いていると思うんです。誰かと共にする時間、そして残された時間の中でどういうふうに幸せを見つけていくかということを、改めて考えるきっかけになるんじゃないかなと思います。

「何が大事なんだろう」と考える余裕

――今は昔よりも、いろいろなことがすぐできる時代になっていますよね。

昔だったら、どうにもならないことってあったと思うんですよね。

例えば宿題を忘れたら、物理的にどうにもならないから、朝早く学校に行って頑張ってやるとか。でも今は、何でもデータだったり、連絡もいつでも取れたりする。何かの切れ目というか、「終わる」とか、「何かができる、できない」という線引きが曖昧になってきていると思います。やろうと思えば、とことん何でもできちゃう。ゆっくり自分のことを考えたり、「自分にとって何が大事なんだろう」と考える余裕が、どうしても少なくなっている。

それも自分で分かっていながら、気がついたらせわしない毎日を過ごしていたりして。だからこの作品に携わっている中で、目の前のことを一つ一つ積み重ねて、どう自分の人生が変わっていくんだろうなっていう想像ができる時間でしたね。