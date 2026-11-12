バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」から、「すとぷり めじるしアクセサリー」が2026年11月第3週より発売されます。人気メンバーたちをかわいくデフォルメした、すとぷりファン必見のアイテムです。

本商品は、大人気2.5次元アイドルグループ「すとぷり」より、莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェルの5人をラインナップ。てるてる坊主のようなレインコート風の衣装を身にまとった、約2.5cmのデフォルメデザインとして立体化されています。

付属のシリコンリングを使用すれば、傘やペットボトル、ポーチなどさまざまなアイテムに取り付けることが可能。推しカラーが映えるデザインとなっており、日常の中でさりげなく“推し活”を楽しめるアイテムです。メンバー全員を並べて飾りたくなる、ファン必携のコレクションとなっています。

発売情報

バンダイ

すとぷり めじるしアクセサリー

2026年11月第3週

全5種

400円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

莉犬

すとぷりの赤色担当、赤い髪色と犬耳がかわいいめじるしアクセサリー。髪色のアクセントももちろん再現しています。クリアなレインコートに、王冠を載せたデフォルメ姿は、推し活アイテムとして持ち歩きたくなる仕上がりです。

るぅと

すとぷりの黄色担当で最年少のるぅとは、デフォルメになっても甘え上手な優しい表情。トレードカラーである黄色を基調にデザインされており、約2.5cmのサイズですが、ぱっと明るい気分になれるデザインです。

ころん

すとぷりの水色担当・ころんの姿は、キュッと元気な目元で、パリピ担当っぽい雰囲気!? 鮮やかな水色が映えている、一目でころんと分かるデザインとなっています。

さとみ

2026年10月18日に、ななもり。と共にすとぷりを卒業した、ピンク担当のさとみも今回のめじるしアクセサリーにラインナップ。付属のいちごが描かれたピンク色のチャームとも一体感のあるアイテムです。

ジェル

すとぷりのオレンジ色担当・ジェルは、最強エンターテイナーらしい自信にあふれた表情。大人組でもてるてる坊主のようなコロンとした姿はとにかくかわいい! メンバー全種をそろえたくなる仕上がりです。

SNSでの反響

「こんなん行列案件やん😭」

「あの割と欲しくて勘弁して」

「可愛い可愛い可愛い可愛い なんだこのてるてるぼうず！！？」