宮沢氷魚 撮影：蔦野裕

2002年に日本で放送され、大きなブームを巻き起こした韓国ドラマ『冬のソナタ』。24年の時を経て、Amazonオーディブル(以下、Audible)にてオーディオドラマとして新たな形で届けられることになった。

ジュンサン／ミニョン役を演じるのは、宮沢氷魚。1994年生まれの宮沢は、2002年当時8歳で、リアルタイムで作品を見ていた世代ではなかったという。今回のオファーをきっかけに全20話を改めて見直し、音声のみで物語を届ける難しさと向き合った。

収録を通して感じたプレッシャーや、ジュンサンとミニョンの演じ分け、そして「ユジン」という呼びかけに込めた細かな変化について、前編と後編に分けて宮沢へのインタビューをお届けする。

今回の前編では、宮沢が『冬のソナタ』とどのように向き合ったのか、彼のその真摯な姿勢と言葉で語ってもらった。

「愛が持つ力」は普遍的

――Audible版『冬のソナタ』のお話を聞いたときの率直な気持ちを教えてください。

2002年に日本で放送されて、冬ソナブームというか、韓流ブームが来ていたのを子どもながらに肌で感じていました。そこからも韓国ドラマは日本でたくさん見られていますし、そのスタートの一つが『冬のソナタ』だったと思うので、作品の力というか、みんなに与える影響力の大きさはすごく感じていました。それから24年経って、今回Audibleという形で再びこの作品を新しい形でお届けできることがすごく感慨深くて。

僕自身、何度かテレビで再放送されているものを見てはいたんですけど、当時の自分が若すぎたこともあって、今回改めて1話から20話まで全部見ました。20年以上経って、いろんな価値観や生活スタイルは変わった部分もたくさんあると思うんです。でも、「愛が持つ力」や「誰かを愛する」「誰かを大切にしよう」というところは何一つ変わっていない。そういうところって普遍的なんだなと思いました。

今回、時代に合わせて修正されている部分もありますが、『冬のソナタ』が持っていた普遍的な部分は何一つ変わらず、Audibleという形になっている。そこが軸としてあるので、すごく僕も作品に入りやすかったですし、昔から見ていた方はもちろん、今回初めて触れる方も楽しめる作品だと思いました。