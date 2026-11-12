カシオ計算機は11月、「CASIO CLASSIC」のデジタルウオッチ「LA680」に、メッシュバンドを採用した2モデルを発売する。価格は、シルバーの「LA680WEM-7AJF」が8,800円、ゴールドの「LA680WEMG-9AJF」が13,200円。

八角形のコンパクトなケースに、細身のメッシュバンドを組み合わせた。バンドは金属を編み込んだもので、ストライプ状のプレス加工を施し、筋状の陰影が浮かぶ立体的なデザインに仕上げた。ゴールドモデルのバンドにはIP処理を施している。

ストライプ状のプレス加工で筋状の陰影を出したメッシュバンド

デジタル液晶は時刻に加え、日付と曜日を表示する。日常生活用防水に対応し、アンバー色のLEDバックライトやストップウオッチ、時刻アラームを備える。

LEDバックライト点灯時の液晶表示

主な仕様は以下の通り。