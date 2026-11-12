カシオ計算機は11月、「CASIO CLASSIC」のデジタルウオッチ「LA680」に、メッシュバンドを採用した2モデルを発売する。価格は、シルバーの「LA680WEM-7AJF」が8,800円、ゴールドの「LA680WEMG-9AJF」が13,200円。

  • 八角形ケースにメッシュバンドを組み合わせた「LA680WEMG-9AJF」

    八角形ケースにメッシュバンドを組み合わせた「LA680WEMG-9AJF」

八角形のコンパクトなケースに、細身のメッシュバンドを組み合わせた。バンドは金属を編み込んだもので、ストライプ状のプレス加工を施し、筋状の陰影が浮かぶ立体的なデザインに仕上げた。ゴールドモデルのバンドにはIP処理を施している。

  • ストライプ状のプレス加工で筋状の陰影を出したメッシュバンド

    ストライプ状のプレス加工で筋状の陰影を出したメッシュバンド

デジタル液晶は時刻に加え、日付と曜日を表示する。日常生活用防水に対応し、アンバー色のLEDバックライトやストップウオッチ、時刻アラームを備える。

  • LEDバックライト点灯時の液晶表示

    LEDバックライト点灯時の液晶表示

  • シルバーの「LA680WEM-7AJF」

    シルバーの「LA680WEM-7AJF」

  • ゴールドの「LA680WEMG-9AJF」

    ゴールドの「LA680WEMG-9AJF」

主な仕様は以下の通り。

  • ケースサイズ：W28.6×D8.6×H33.5mm
  • 質量：38g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：メタルメッシュ（LA680WEMG-9AJFはIP処理）
  • 防水性能：日常生活用防水
  • ガラス：樹脂ガラス
  • 電池寿命：約5年（CR1616）
  • バンド装着可能サイズ：125～185mm
  • その他機能：ストップウオッチ（1/100秒、60分計）、時刻アラーム・時報、オートカレンダー（2月28日制）、12／24時間制表示切替、LEDバックライト、平均月差±30秒
  • ケースサイズの比較。左から「A158」、「LA680」、「LA670」

    ケースサイズの比較。左から「A158」、「LA680」、「LA670」