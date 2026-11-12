カシオ計算機は11月、「CASIO CLASSIC」のデジタルウオッチ「LA680」に、メッシュバンドを採用した2モデルを発売する。価格は、シルバーの「LA680WEM-7AJF」が8,800円、ゴールドの「LA680WEMG-9AJF」が13,200円。
八角形のコンパクトなケースに、細身のメッシュバンドを組み合わせた。バンドは金属を編み込んだもので、ストライプ状のプレス加工を施し、筋状の陰影が浮かぶ立体的なデザインに仕上げた。ゴールドモデルのバンドにはIP処理を施している。
デジタル液晶は時刻に加え、日付と曜日を表示する。日常生活用防水に対応し、アンバー色のLEDバックライトやストップウオッチ、時刻アラームを備える。
主な仕様は以下の通り。
- ケースサイズ：W28.6×D8.6×H33.5mm
- 質量：38g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：メタルメッシュ（LA680WEMG-9AJFはIP処理）
- 防水性能：日常生活用防水
- ガラス：樹脂ガラス
- 電池寿命：約5年（CR1616）
- バンド装着可能サイズ：125～185mm
- その他機能：ストップウオッチ（1/100秒、60分計）、時刻アラーム・時報、オートカレンダー（2月28日制）、12／24時間制表示切替、LEDバックライト、平均月差±30秒