年齢を重ねた大人男性ならではの魅力を放つ「イケオジ」。その魅力は外見だけではなく、落ち着いた振る舞いや豊かな知識など、内面からも生まれます。本記事では、イケオジの特徴のほか、ファッションや生活習慣などイケオジに近づくためのポイントを紹介します。

イケオジの特徴【外見編】

まずは、イケオジの見た目に共通する特徴を見ていきましょう。

清潔感がある

イケオジは髪やひげ、肌、爪などがきちんと手入れがされ、服装にもだらしなさがありません。高価なものを身につけていることではなく、全体が清潔に整っていることが爽やかさを演出するのです。

自分に合った着こなしができている

流行をそのまま取り入れるのではなく、年齢や体形に合った服を選べているのも特徴です。サイズ感や色の組み合わせが整っていると、無理に若づくりをせずとも洗練された印象が生まれます。

引き締まった体形

適度に引き締まった体形は、健康的で活動的な印象を与えます。筋肉量や細さだけではなく、姿勢がよく、服をすっきり着こなせる体のバランスが、大人らしい魅力につながります。

さりげない香り

近づいたときにほのかに感じる程度のいい香りは、身だしなみに気を配っている印象を与えます。香水を強く主張するのではなく、清潔な衣類や整髪料なども含め、自然なさりげない香りであることがポイントです。

小物にまで気をつかっている

靴やバッグ、腕時計、眼鏡などの小物にもこだわりが見られます。目立つブランド品で固めるのではなく、服装や場面に合うものを選び、手入れされた状態でつかっている点に大人の余裕が表れるものです。

イケオジの特徴【内面編】

イケオジの魅力は、外見だけでなく、会話や立ち居振る舞いにもあらわれます。ここでは、周囲に好印象を与えやすい内面の特徴を見ていきましょう。

聞き上手

自分の話ばかりをするのではなく、相手の言葉に耳を傾けられるのもイケオジの特徴です。話を途中で遮らず、適度な相づちや質問を交えながら聞くため、相手は安心して会話を楽しめます。

年相応の余裕を感じさせる振る舞い

予想外の出来事があっても、感情的になったり慌てふためいたりせず落ち着いて対応できる人は、大人の余裕を感じさせます。周囲を急かしたり自分の考えを押しつけたりせず、相手の立場を尊重する振る舞いも、安心感につながります。

嫌みのない博識さ

幅広い知識や経験がありながら、それをひけらかさない点も魅力です。相手を論破するためではなく、会話を豊かにしたり困っている人をサポートしたりする形で知識を生かすため、知的でありながら親しみやすい印象を与えます。

活力にあふれている

仕事や趣味などに前向きに取り組み、日々を楽しんでいる様子からは活力が感じられます。無理に若く見せるのではなく、新しいことへの好奇心や行動力をもちつづけていることが、生き生きとした魅力につながります。

イケオジになるためのファッションのポイント

細かいところまで気を抜かないことも大事なポイントです

イケオジと呼ばれるようなファッションを狙うなら、流行を追うよりも全体のバランスを整えることが大切です。

シルエット

シルエットは体に沿うトップスとパンツですっきり見せるI型のシルエットや、上半身にほどよくボリュームをもたせ、細身のパンツで引き締めるY型のシルエットを意識すると、全身がまとまりやすくなります。肩幅や袖丈、パンツの裾などが合ったサイズを選び、細身にこだわりすぎず動きやすさも確保しましょう。

色

ネイビーやグレー、白、黒、ベージュなど、落ち着いた色を軸にすると全体がまとまりやすくなります。色を多くつかいすぎず、差し色は一カ所に絞ると洗練された印象に。肌映りや手もちの服との相性も見ながら選びましょう。

素材

素材は装いの上質感を左右するポイントです。きめの整ったウールや張りのあるコットン、滑らかなレザーなど、上質感のある素材を選ぶと落ち着いた印象になります。また、強すぎないつやツヤのある生地を部分的に取り入れると、さりげない華やかさも加わります。毛玉やしわ、色あせが目立たないよう、状態のよさにも気を配りましょう。

小物

靴やベルト、バッグ、腕時計などは、服装全体の印象を整える役割があります。色や素材のテイストをそろえ、目立たちすぎないデザインを選ぶと自然です。高価さよりも、手入れが行き届き、場面に合っていることを重視しましょう。

イケオジになるための自分磨き

大人の魅力は、服装だけでなく日々の習慣や学びにもあらわれます。無理なくつづけられる自分磨きを取り入れていきましょう。

生活習慣の見直し

睡眠や食事、運動などの生活習慣を整えることは、心身の健康を保ち自分らしく活動しつづけるための土台になります。栄養バランスを意識した食事と、無理なくつづけられる筋力トレーニングや有酸素運動を取り入れ、健康的な体形の維持を目指しましょう。

身だしなみケア

髪やひげ、肌、爪などを定期的に整えると、清潔感を保てます。特別なケアを増やすよりも自分に必要な手入れを習慣にし、身体だけではなく衣類や靴など持ち物の状態にも気を配ることが大切です。

知識のアップデート

新聞やテレビ、SNSなどに触れ、知識を更新しつづけることも自分磨きのひとつです。過去の経験だけに頼らず新しい考え方を取り入れる姿勢が、会話の幅や柔軟な対応力につながります。

新しい趣味への挑戦

興味をもったことに挑戦すると、日常に新しい刺激が生まれます。趣味を通じて新しい人間関係が増えれば、好奇心や行動力も自然に養われます。上達だけを目的にするのではなく、楽しみながらつづけられる趣味を探してみましょう。

イケオジになるには総合力がカギ!

イケオジの魅力は服装や体形だけで決まるものではありません。清潔感のある身だしなみ、相手を尊重する振る舞い、健康的な生活習慣や学びつづける姿勢をバランスよく磨くことでイケオジに近づけるでしょう。