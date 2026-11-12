9月16日、JA共済連青森が主催する「JA共済ヘルスアップ講座」が青森県三沢市の「きざん三沢」で開催され、約250名の組合員や地域住民が参加した。平均寿命の都道府県ランキングで男女ともワースト1位という青森県。「食・健康・笑い」を3本柱とする本イベントでは、医師による講演や健康チェック、人気落語家・桂宮治さんによる落語などが実施された。

■“短命県”の返上を目指して健康づくりを応援

青森県は都道府県別の平均寿命において、男性は1975年から、女性は1995年から最下位となっており、平均寿命の伸長に加え高齢化が進む第一次産業従事者の健康づくりが課題となってきた。

JA共済連青森では、組合員やその家族、地域住民の健康づくりを応援するため、2018年に「JA共済ヘルスアップ講座」をスタートし、例年県内の3会場で実施している。

今年度、最後の開催となった本講座では、冒頭にJA共済オリジナルのレインボー体操を実施。手や背中、腰回りの体操などが紹介された。健康づくりのため、1983年に考案されたレインボー体操は、「いつでも・どこでも・誰にも」できるJA共済オリジナルの血液循環体操。血液の循環を良くすることで体の隅々まで酸素と栄養が運ばれ、若々しい身体づくりに効果があるという。

続いて「目からウロコの健康の話」と題し、短命県返上を目指して長年活動する弘前大学名誉教授・中路重之氏による講演が行われた。中路氏は、生活習慣の改善や健診受診率の向上の重要性を呼びかけた。

「結論ですが、短命県返上に近道はありません。全国的にも青森県はがんの発見時に進行がん（ステージ4や転移がある状態）で見つかる割合が高いというデータもあります。その根元にはより大きな構造的・社会的な背景があると考えられています。その背景・要因とは経済や教育、あるいは気候や文化的なものかもしれません」

現在、平均寿命の都道府県別ランキング1位は滋賀県。青森県とは男女合計の平均寿命で2.5歳の差がある。また、死因となる病気はがん・脳卒中・心臓病の三大生活習慣病で、6〜7割くらいの人がこの3つの病気で亡くなっていることも紹介された。

「この2.5歳の差は実はとても大きな差なんです。それだけ全ての年代で死亡率が高いということなので。特に男性はトップと3.5歳違いますが、30代〜60代の年代でも人口あたり約1.4倍も亡くなっている計算になります。

三大生活習慣病に突然なることは普通はあまりなく、その手前にはメタボ・歯周病・ロコモという3つの中間の生活習慣病が存在します。こうした中間の病気は症状があまりないので軽く見られがちですが、最終的な病気に早くたどり着いてしまう原因になります」（中路氏）

■フレイル予防は日々の暮らしの中に

昼食には青森県産の食材をふんだんに使った「あなたに届けるJA健康寿命100歳弁当」が提供された。JA共済の100歳弁当は「健康にこだわり、からだに優しい」をテーマに、地元食材を使ったバランスの良い健康志向の弁当。JA共済連青森では本イベントのために開発し、毎年参加者からも好評だという。

また、会場には全身の健康状態やフレイル（虚弱）の指標を総合的に把握するための「健康づくりブース」を用意。体組成計や血圧計、握力計のほか、野菜摂取量を推定できるベジチェック、立ち上がりボックスを使用したロコモチェック（立ち上がり動作を通じて下肢筋力や移動機能の状態を確認するチェック）などが行われ、昼休み中は多くの来場者で賑わっていた。

午後の最初のプログラムは本イベント最大のお楽しみプログラムでもある落語からスタート。笑点でもお馴染みの人気落語家・桂宮治さんが高座に上がり、「親子酒」を披露した。 桂宮治さんは、さっそく枕で「落語っておもしろかったとかつまらなかったとかってどこで決まるのかと申しますと、我々演者の技量・力量は全く関係ないんです。何が一番重要かと申しますと、お集まりいただいたお客様のレベル。これだけに掛かっています。今日は完璧でございます。100点です」と、観客をヨイショ。会場の笑いを誘っていた。

イベント最後のプログラム（JA共済しあわせ健康教室）では農協共済中伊豆リハビリテーションセンターの作業療法士・加納彰氏から、フレイルと関節痛予防について紹介された。フレイルは健康と要介護状態の間の状態。この段階で適切に対処することでさまざまな機能の回復・改善につながる可能性が高いという。

「フレイルは身体的な衰えに加え、精神・心理的フレイルと社会的フレイルの要素もある点が、運動器の衰えを指すロコモとの違いとなります。食事と運動と社会参加がフレイル予防の肝で、特に高齢期には筋肉の衰えによる体重の減少に注意が必要です。筋肉つけて元気になるには食が先で、しっかり食べなければ筋肉は増えません。女性の場合は一日1800カロリー前後。たんぱく質を意識的に摂ることが大切と言われています」（加納氏）

2週間の寝たきり生活で7年分の筋肉を失うとも言われ、脳梗塞などの病後の経過リスクは、軽度肥満の人に比べて低体重の人のほうが高いというデータもあるそうだ。 また、持久力の筋肉量の割合は年を取ってもあまり変わらないが、瞬発力の筋肉量の割合は加齢とともに減少するためトレーニングが大切だという。

「筋肉は落ちやすくてつきにくい。何もしなければ徐々に減っていきますので、継続的な運動が大切になってきます。掃除機を10分かけると10分の散歩（約1000歩）と同じくらいの活動量になるので、家事もひとつの身体活動と捉えると、より前向きに取り組めるかもしれません」（加納氏）

■地域コミュニティのつながりの場にも

フレイルのリスクを最も高めるのが、関節痛による活動量の落ち込みだ。筋力の低下によって、関節への負担がさらに増えるという悪循環に陥ってしまうため、日頃からしっかりと関節をケアする大切さも語られた。

「関節痛の主な原因は過去の怪我や使い過ぎ、リウマチなどの病気もありますが、関節に負荷を与えないクッションとなる筋肉が不足していることや、筋肉の柔軟性が失われていることも挙げられます。また、関節も同様ですが腰痛などは筋肉自体の痛みもあります。座り過ぎなどで一定の負荷が長時間続くと筋肉がこわばり、血流の悪化と疲労物質の蓄積が進み、筋肉が硬くなって炎症や痛みに繋がります」（加納氏）

疲労物質をしっかり流すにはストレッチが重要とのことで、後半には体スクワットやふくらはぎのトレーニングのほか、肩甲骨や膝、腰・背中、股関節の柔軟性を高める効果的なストレッチの方法なども伝授された。

JA共済連青森の本部長の葛󠄀西真司氏によると、コロナ禍での中断なども経て、今年で8年目を迎えた「JA共済ヘルスアップ講座」の受講者は延べ4700名。今回の参加者の半分ほどはリピーターとのことで、すっかり地域に浸透しているようだ。 「健康づくりでは医学的な知識を深めていただくことも大切ですが、笑いも日々の活力や健康に大きな好影響がある。そこで初開催時から笑点メンバーの方を中心にお招きしています。農業に従事している参加者が多くいらっしゃるので、そうした方々が参加しやすいよう、農閑期である夏場のこのタイミングに開催するようになりました。冬場に開催したことも何回かあるんですが、雪深い地域だと逆に参加しにくい面もあるので」（葛󠄀西氏）

青森県では、全国の都道府県で唯一の取り組みとして、2019年に全40市町村長が「健康宣言」を行なった。県内の各JAでは弘前大学と共同で、測定・結果通知・健康教育をその場で行うコンパクト型の健康プログラムパッケージ「QOL健診」の取り組みを進めている。

「単発のイベントに終わらせず、より地元ベースで手軽に参加できる健康づくりの機会を少しずつ増やしていくことで県民の健康意識を高めて、短命県返上を目指したいです。リピーター率が高く、年に一度このイベントで友人・知人と久しぶりに集まるきっかけにもなっているようで、健康づくりを契機に地域の繋がり、地域コミュニティという面でもお手伝いをできたらと思います」（葛󠄀西氏）