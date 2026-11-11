「右翼手として強肩」鈴木誠也にマリナーズが関心か！？　アロサレーナと…


　


鈴木誠也　最新情報
　シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）となった32歳の鈴木誠也外野手について、シアトル・マリナーズが獲得に関心を示していると、米メディア『MLBトレードルーマーズ』が報じている。
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　同メディアは、地元紙『シアトル・タイムズ』のアダム・ジュード記者とライアン・ディビッシュ記者の情報を元に、マリナーズはランディ・アロサレーナ外野手と長期契約を結ぶ考えはなく、代わりにFAの両翼外野手である鈴木に関心を寄せていることを伝えた。
 
　マリナーズは打線の再編を進めており、遊撃手でチームリーダーでもあるJ.P.クロフォード内野手にも、来季は契約しない方針を示したとされる。
 
　鈴木とアロサレーナは、ともに2315万ドル（約36億8000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を提示されたが、いずれも拒否するとみられる。
 
　同メディアによると「2人はともに32歳の両翼外野手で、パワーがあり、近年の成績も似ている」という。
 
　差が出たのは守備だ。
  

　

 
　同メディアは、鈴木の方が守備面で優れたシーズンを送り「右翼手として強肩」と評価。
 
　平均送球速度はアロサレーナが82.1マイルで32パーセンタイルだったのに対し、鈴木は89.9マイルで85パーセンタイルだった。
 
　打撃面では、平均打球速度とハードヒット率でアロサレーナが上回る。
 
　ただし、アロサレーナは2025年から2026年にかけてスイングスピードが2マイル近く低下した。
 
　その上で、同メディアは「鈴木の方がスイングが強く、バレルも四球も多い」と分析している。
 
　起用法については、マリナーズが内野の有望株マイケル・アロヨ内野手を来季、左翼で起用することを検討しているようだ。
 
　その場合、鈴木はドミニク・キャンゾーン外野手と右翼と指名打者（DH）を分け合う可能性がある。
 
　また、マリナーズは右打者の補強を優先している。
 
　現在の打線で右打者はフリオ・ロドリゲス外野手と、スイッチヒッターのカル・ローリー捕手しかいない状況だ。
 
　日本プロ野球のスター、佐藤輝明内野手については、想定される金額では獲得に動かないとも報じている。
 
　右打ちで強肩の鈴木は、マリナーズの補強方針に合致する存在と言えるだろう。
 
　カブスとの再契約も含め、今後の交渉の行方が注目される。
 
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