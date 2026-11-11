「複数の球団から関心」千賀滉大にトレード噂！？　先発で防御率9.66も救…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手に、複数の球団がトレードでの獲得に関心を示していると、米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

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同メディアは、米メディア『ジ・アスレチック』のケン・ローゼンタール記者とウィル・サモン記者の情報として、千賀に「複数の球団から関心」が寄せられていると伝えた。



千賀は2023年シーズン前に5年総額7500万ドル（約119億3000万円）の契約を結び、2027年が保証された契約の最終年となる。



2027年の年俸は1500万ドル（約23億9000万円）で、2028年には条件付きの球団オプションが付く。



ただし、同メディアは「複数球団からの関心は、メッツが千賀を積極的に売り込んでいることや、トレードが近いことを意味するわけではない」と強調している。



千賀の去就が不透明になったのは、苦しんだ2026年シーズンがきっかけだ。



オールスター経験もある右腕は、先発で8試合に登板して防御率9.66と低迷。



その後は救援に回り、シーズン終盤の2カ月で16回2/3を投げて防御率3.78、22奪三振と結果を残した。











それでも本人の希望は先発復帰である。



同メディアは、千賀が「ローテーションへの復帰を望んでいる」と付け加えた。



メッツのオフシーズンのトレード候補としては、マーク・ヴィエントス内野手、マーカス・セミエン内野手、フランシスコ・アルバレス捕手とともに、千賀の名前が挙がっている。



ただし、千賀は10球団へのトレードを拒否できる、部分的なトレード拒否権を持っている。



デービッド・スターンズ編成本部長にとって、トレードは他の補強ポイントに対応し、資金面の柔軟性を得る手段になり得るだろう。



一方で、短いイニングでの好投を踏まえれば、残留させることも選択肢の一つだ。



メッツはすでに千賀を試合終盤の役割で起用している。



来季は先発に戻るのか、救援で再起を図るのか、それとも新天地に移るのか。オフの動向が注目される。



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