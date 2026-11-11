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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、来季こそ先発として好成績を残し、個人タイトルを獲得することを目標に掲げた。ポストシーズンでも先発ローテーション入りを目指しているが、このままではローテーション入りすら難しいかもしれない。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が11月8日（日本時間9日）に言及した。



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佐々木は来季に向け、「レギュラーシーズンで先発として良い数字を残して、個人タイトルを獲ることが目標だ」と語った。具体的なタイトル名には触れなかったものの、アンドリュー・フリードマン編成本部長は、佐々木が日本人投手初のサイ・ヤング賞を目標にしていると明かした。



今季の佐々木は5勝5敗、防御率4.49を記録。後半戦では大きな改善を見せ、オールスター後最初の6試合の先発登板では防御率2.31を記録し、1試合平均で6イニング近くを投げた。



一方、来季も先発争いは厳しい。山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手が残留する見込みで、大谷翔平選手も二刀流を再開する予定だ。さらにフリーエージェント（FA）のタリク・スクーバル投手が残留すれば競争は一段と激しくなる。



厳しい先発ローテーション争いが予想されており、ロイヤーズ氏は「彼は、今季の成績だけでは先発の座を確保するには不十分だったことを認めた。それは妥当な評価だ。右手のマメにより彼の好調は途絶え、ドジャースは10月に入り、最終的にリリーフに転向させた」と言及した。



佐々木は今季も期待された成績を残すことができなかった。2年連続でポストシーズンはリリーフに回っているため、来季こそは開幕からポストシーズンまで先発ローテーションを守り抜く投球を見せてほしい。











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