ロッテの小川龍成は、パ・リーグの二塁手部門で『三井ゴールデン・グラブ賞』を初受賞した11日、都城秋季キャンプ真っ只中ということもあり、全体練習後に個別で特守、特打で汗を流した。

「もう1回足を使って守備をやるというところで特守で数多くやって、そこからバッティング。バッティングは自分の時間でできるので、今は特守メインでメニューを組んでもらっているので、そこでしっかり守備をやってバッティングを自分の時間を使ってしっかりやっています」

春季キャンプも特守から特打を行っているが、この日も特守から特打だった。春と秋では追い込み方の違いなどあるのだろうかーー。

「春は実戦も入ってくるので、実戦を意識しながらがありますけど、秋は実戦もないですし、いろんなことを試せるところだと思うので、思い切って変えるところはしっかり変えて、それで良ければ継続してやっていきますし、春のキャンプだったり実戦まで時間があるので、そこはいろんなことを試しながらできるなと思います。守備もバッティングもいろんなことを意識しながらやっていますね」

10月のZOZOマリン秋季練習の取材で「キャンプは量もできますし時間もありますし、追い込める。秋は特に試合もないですし、いろんなことを試しながら追い込める時期」と話していたが、「守備の方もイチから足を使ってやることを意識してやっています。バッティングも今シーズン良かったところを残しつつ、現状維持だとダメだと思うので、より強く振れるようなスイングとか、確率を上げるようなスイングを目指して色々試しながらやっています」と、豊富な練習量で自身の技術向上を図る。

バッティングでは昨年の都城秋季キャンプで、西岡剛コーチ（現日本ハムコーチ）の助言で足を上げる打ち方に変更したが、この都城秋季キャンプではバッティング面での変化はあるのだろうかーー。

「足の上げ方だったり、タイミングはそこまで変えていないですけど、スイングだったり、しっかり最後まで足を使って振り切るところを特に今は意識してやるようにしています」

打球速度についてもZOZOマリン秋季練習では上げて行きたいと話していた。「体全体を使ってしっかり捉えられれば、その分力もパワーもついた状態で打てますし、そういったところで自然と打球速度が上がっていくかなと思うので、今はとにかく体を目一杯使ってスイング強く意識してやっています」

特守後、パイの実ドームで黙々とバットを振り続けた小川。その中でパイの実ドームで特打を行っていた17時過ぎにゴールデン・グラブ賞初受賞の吉報が届いた。「守備の人として獲りたい賞というか、守備が評価されて獲れる賞だと思っていた。自分の守備を評価していただけたなと思うので、そこは嬉しいですけど、これを何年も続けなきゃいけない。1回獲って満足せずにこれから毎年連続で獲れるように頑張っていきたいと思います」

ゴールデン・グラブ賞を何年も前から目標に掲げ、手にした勲章。来年以降も受賞するために、小川はこの秋も守備を磨いている。さらに打撃面でも、今季以上の成績を残すため振り込んでいる。

取材・文＝岩下雄太