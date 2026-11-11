







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、今オフニューヨーク・メッツからDFAになっていたクリスチャン・カイロ内野手を獲得した。複数ポジションを守れるユーティリティ性が持ち味というが、米メディア『ドジャースネイション』は打撃でも伸びしろ十分と期待を寄せている。



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現在25歳のカイロは今季、フィラデルフィア・フィリーズとメッツの3Aでそれぞれプレー。合計で130試合、打率.230、4本塁打、36打点といった数字を残している。



そのカイロについて、同メディアは「二塁、三塁、遊撃を守ることができる右打者で、2019年のMLBドラフトでクリーブランド・ガーディアンズに4巡目指名を受け入団した。アトランタ・ブレーブスがルール5ドラフトで獲得するまで同球団に所属していたが、短期間でガーディアンズに戻った。昨オフFAを選択し、フィリーズと1年契約を結んだが9月にDFAに。その後、メッツがウエーバーを通じて獲得したものの、1か月もたたないうちにまたもDFAとなった」とこれまでの経歴を紹介。



その上で、「三振が比較的少なく、バットにボールを当てる能力に優れている。今後は持ち前の俊足を生かしながら、四球もある程度選べる巧打者へと成長し、チームにとって貴重な戦力になる可能性がある」と指摘している。











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