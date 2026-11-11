











11月12日に開幕する「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」。井口資仁新監督が率いる侍ジャパンが、大会3連覇を目指す戦いに臨む。



新指揮官が打線の中心に据えたのは、今季28本塁打を放った正木智也と38本塁打を記録した山口航輝だ。井口監督は事前合宿で正木の1番起用を明言。相手投手に圧力をかける攻撃型リードオフマンとして期待を寄せ、4番にはチーム1の長打力を備える山口を配置した。



11月7日に行われた千葉ロッテマリーンズとの練習試合では、2番・宗山塁、3番・西川史礁、5番・渡部聖弥を並べて上位打線を形成。翌8日の広島東洋カープ戦でも同じ並びを採用した。井口監督は、大会本番でも1番から5番までを基本的に固定する方針を示した。



従来の1番打者像にとらわれず、長打力のある正木を先頭に置く狙いはどこにあるのか。山口の後ろに渡部を配置する意味は何か。



2026年の打撃成績とトラッキングデータ、守備成績を手掛かりに、新生・侍ジャパンが目指す攻撃の形を探る。なお、トラッキング指標は2026年の一軍計測対象試合を集計したもので、全試合の公式成績とは集計範囲が異なる。（文・交告承己）





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1番・正木智也――出塁率.372と28本塁打を兼ね備えたリードオフマン

[caption id="attachment_300109" align="aligncenter" width="1200"] MIYAZAKI, JAPAN - NOVEMBER 03: Tomoya Masaki #31 of Samurai Japan is seen during Samurai Japan Training Camp at Hinata Sun Marine Stadium Miyazaki on November 03, 2026 in Miyazaki, Japan. (Photo by Kenta Harada - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)[/caption]



井口監督の打線構想で、最も特徴的なのが正木の1番起用だ。



今季の正木は101試合に出場して打率.274、28本塁打、59打点をマークし、一気に飛躍を遂げた。出塁率.372、長打率.516、OPS.888、先頭打者本塁打7本という数字が示すように、出塁能力・長打力を兼ね備えた福岡ソフトバンクホークスは正木を1番で起用した。井口監督の起用方針も、その実績を踏まえたものと考えられる。



1番打者に求められる能力として重要な項目の中に、出塁率がある。正木は今季60四球を選んでおり、安打だけに頼らず出塁機会を生み出している。その打撃特性がトラッキングデータにも表れている。



2026年の一軍計測対象試合におけるボールゾーンスイング率は26.4％。後述する山口の41.2％、西川の35.8％、宗山の32.2％と比較しても低い数字だ。平均打球速度は148.7キロ、ハードヒット率は51.1％と、今回比較する代表打者の中でも強い打球を生み出す能力が際立っている。



優れた選球眼で出塁率を確保しながら、一振りで得点を生み出せる正木を1番に置くことで、初回の先頭打者から相手投手に長打を警戒させる。井口監督が掲げる攻撃の形は、足の速い選手を先頭に置く従来型の打線ではなく、相手に最も重圧をかけられる打線であろう。

















2番・宗山塁――引っ張っての長打とケースバッティング

[caption id="attachment_301206" align="aligncenter" width="1200"] MIYAZAKI, JAPAN - NOVEMBER 09: Rui Muneyama #1 of Samurai Japan in action during Samurai Japan Training Camp at Hinata Sun Marine Stadium Miyazaki on November 09, 2026 in Miyazaki, Japan. (Photo by Yuichi Masuda - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)[/caption]



正木の後ろには、東北楽天ゴールデンイーグルスの宗山塁を配置したい。



今季は68試合に出場し、打率.278、8本塁打、出塁率.342、長打率.453、OPS.795を記録。出場試合数こそ限られたものの、長打力を含めた打撃能力を示した。



特に注目したいのが、三振の少なさである。



三振率は11.0％と、正木と西川の18.6％、山口の23.9％を大きく下回っている。ボールゾーンスイング率も32.2％と比較的低く、四球率は8.5％だった。この数字から宗山がボール球を見極めながらバットに当てる能力を備えている面が浮かび上がる。



もう一つ興味深いのが打球方向だ。今季記録した8本塁打はいずれも右翼方向への打球。引っ張って強い打球を放てる打撃が宗山の特徴となっている。



正木が一塁に出塁した場面では、左打者の宗山が一、二塁間を破る安打を放てば、一、三塁へと好機を広げることもできる。走者が二塁にいる場面では、右方向へのゴロが進塁打につながる場合もある。



宗山にとっては自らの打撃を続けることが、結果としてケースバッティングになる場面が想定できるというわけだ。



進塁につながる打撃だけでなく、長打も期待できるところに宗山の2番起用の価値がある。

















3番・西川史礁――リーグ最多タイ155安打と両翼の守備力

[caption id="attachment_301207" align="aligncenter" width="1200"] MIYAZAKI, JAPAN - NOVEMBER 09: Misho Nishikawa #6 of Samurai Japan looks on during Samurai Japan Training Camp at Hinata Sun Marine Stadium Miyazaki on November 09, 2026 in Miyazaki, Japan. (Photo by Yuichi Masuda - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)[/caption]



宗山に続く3番には、今季リーグ最多タイの155安打を放った西川史礁を起用したい。



打率.290、出塁率.353、OPS.744。得点圏打率は.339を記録しており、走者を置いた場面で安打を期待できる好打者だ。



トラッキングデータでは平均打球速度141.6キロ、ハードヒット率38.8％、平均打球角度8.4度。正木や山口と比べると打球の強さや角度は控えめだが、今季はシーズンを通して安打を積み重ねた。



宗山が走者を進め、西川が適時打を放つ。西川自身が出塁すれば、4番・山口の長打によって大量得点を狙える機会も生まれる。1・2番と4・5番の結節点として期待したい。



外野手としての守備力も西川の武器だ。



2025年には外野手としてパ・リーグ最多の9補殺を記録したが、今季の補殺数は1つ。外野での守備出場が前年の103試合から134試合へ増えながら、補殺数は減少した。



2026年の一軍計測対象試合における平均送球速度は139.5キロ。長谷川信哉（138.1キロ）、度会隆輝（136.8キロ）を上回る数字だ。



今季は左翼で588イニング、右翼でも554イニングを守った。両翼での豊富な実戦経験を持つ西川は、井口ジャパンの外野布陣を考えるうえでも重要な存在となるだろう。

















4番・山口航輝――38本塁打と打球角度が示す長打力

[caption id="attachment_301208" align="aligncenter" width="1200"] MIYAZAKI, JAPAN - NOVEMBER 08: Koki Yamaguchi #51 of Samurai Japan in action prior to the practice game between Samurai Japan and Hiroshima Carp on November 08, 2026 in Miyazaki, Japan. (Photo by Kenta Harada - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)[/caption]



打線の中心を担う山口は、今季113試合で打率.277、38本塁打、81打点を記録。長打率.602、OPS.931と圧倒的な長打力を示し、一躍リーグ有数の強打者に成長した。



正木と比較すると、同じパワーヒッターであっても両者の打撃特性の違いが浮き彫りになる。



平均打球速度は正木の148.7キロに対し、山口は143.6キロ。ハードヒット率も正木の51.1％に対して45.3％と下回っている。



平均スイング速度は正木117.8キロ、山口117.5キロとほぼ同じだが、平均打球角度が正木の11.2度に対し山口が18.9度と、7.7度もの差がある。



正木は山口よりも平均打球角度が低い一方、平均打球速度では上回っている。28本塁打を記録し、先頭打者本塁打も7本放った実績を踏まえれば、初回から長打による得点を期待できる点が1番起用の強みとなる。



一方、山口は正木より角度のついた打球を放つ傾向が見られ、今季は38本塁打を記録した。4番に据え、一振りで得点を生み出す役割を期待したい。



山口の課題として挙げられるのは、ボールゾーンスイング率41.2％、三振率23.9％という数字だ。正木に比べるとボール球を追いかける割合が高く、三振も多い。短期決戦では相手投手が山口との勝負を慎重に進めることも多くなることが予想される。長打力を生かすためにもボール球への対応が重要になるだろう。



そこで鍵となるのが、山口の後ろに誰を置くかという問題だ。

















5番・渡部聖弥――強い打球と三塁守備を両立する存在

[caption id="attachment_300108" align="aligncenter" width="1200"] MIYAZAKI, JAPAN - NOVEMBER 03: Seiya Watanabe #8 of Samurai Japan in action during Samurai Japan Training Camp at Hinata Sun Marine Stadium Miyazaki on November 03, 2026 in Miyazaki, Japan. (Photo by Kenta Harada - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)[/caption]



5番の最有力候補は、埼玉西武ライオンズの渡部聖弥であろう。



今季は打率.255、12本塁打、48打点、OPS.676。数字だけを見れば、OPS.801を記録した長谷川信哉や、OPS.714の度会隆輝を上回るわけではない。渡部を評価するうえで重要なのが打球の質だ。



平均打球速度は146.5キロ、ハードヒット率46.7％、バレル率7.1％。度会の平均打球速度140.8キロ、ハードヒット率35.2％、バレル率2.2％を大きく上回っている。



平均打球角度は6.1度と低いものの、強い打球を生み出す能力は今回の代表打者の中でも屈指だ。



山口が四球や安打で出塁した場合、渡部の強い打球が得点につながる可能性がある。山口だけに長打を期待するのではなく、5番にも相手投手が警戒すべき打者を置くことが打線の厚みを生むことになる。



11月7日のロッテ戦では、その長打力を示す場面があった。初回、2死一、三塁の場面で渡部が3ランを放って井口ジャパンの初得点を記録。さらに長谷川にも2ランが飛び出し、初回に5点を奪った。これこそが侍ジャパンが狙う理想的な得点パターンであろう。



渡部はプロ2年目の今季、外野から三塁手へとコンバートされ、105試合で三塁を守った。侍でも「5番・三塁」として、その打撃力に期待をかけたい。























6番・度会隆輝――コンタクト能力で攻撃を継続する

[caption id="attachment_300107" align="aligncenter" width="1200"] MIYAZAKI, JAPAN - NOVEMBER 03: Ryuki Watarai #4 of Samurai Japan smiles during Samurai Japan Training Camp at Hinata Sun Marine Stadium Miyazaki on November 03, 2026 in Miyazaki, Japan. (Photo by Kenta Harada - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)[/caption]



上位5人の並びが固まりつつある中、6番以降には複数の選択肢が残されている。



11月7日のロッテ戦では6番・度会、7番・長谷川、8番・松尾汐恩、9番・庄子雄大という打順だった。翌8日の広島戦では6番に小島大河、8番に佐々木泰を起用。長谷川と庄子は2試合続けて同じ打順に入った。



この2試合の起用と今季の打撃成績を踏まえ、6番・度会、7番・長谷川、8番・小島、9番・庄子という構成を基本形に推したい。



度会は今季打率.274、出塁率.334、OPS.714。NPB+の三振率14.1％は、渡部の17.9％や長谷川の20.5％を下回っている。渡部の後ろに置けば、三振を抑えながら安打で攻撃を継続する役割を期待できる。



守備位置は指名打者を想定。正木を右翼、西川を左翼、長谷川を中堅に配置することで、度会の打撃力を最大限に生かして打線に組み込むことを考えたい。

















7番・長谷川信哉――長打力を生かす

[caption id="attachment_300140" align="aligncenter" width="1200"] 写真：Getty Images[/caption]



7番には長谷川を推したい。



今季は打率.266、13本塁打、OPS.801。NPB+の平均打球角度は17.9度で、山口の18.9度に近い数字だ。ロッテ戦では初回に2ランを放ち、下位打線にも長打力があることを示した。



練習試合では2試合続けて中堅で先発し、代表合宿でも中堅と一塁の守備練習に取り組んでいる。井口監督が長谷川の打力を生かした布陣を模索していることがうかがえる。



中堅の対抗候補となるのが、読売ジャイアンツの佐々木俊輔だ。



佐々木は今季123試合で打率.253、10本塁打、OPS.717。NPB+では瞬間最高速度33.0キロ、一塁到達最速3.75秒、平均送球速度145.6キロを記録した。長谷川の平均送球速度138.1キロを上回っており、走力と送球能力も魅力となる。



両者の起用を考えるうえでは、対左右別の打撃成績が興味深い。



長谷川は右投手に打率.265、左投手に.270。左投手に対しては89打数で7本塁打を放っており、長打力が際立っている。



佐々木は右投手に打率.280を記録した一方、左投手には.186。右投手が先発する試合では佐々木を起用し、左投手には長谷川をぶつけるという選択も考えられるが、守備力や試合展開も含めて判断することになっていくだろう。



基本的には長谷川の長打力を打線に組み込み、佐々木を相手先発や試合展開に応じた選択肢として残したい。

















8番・小島大河――三振の少なさと得点圏での長打力

[caption id="attachment_300136" align="aligncenter" width="1200"] 写真：Getty Images[/caption]



8番には、西武のドラフト1位ルーキー、小島大河を推したい。



今季は99試合に出場し、341打数91安打、打率.267、9本塁打、40打点を記録。出塁率.311、長打率.375、OPS.686という成績を残した。



大学卒業1年目の捕手として、一軍で99試合に出場しながら打率.267を記録したこと自体が評価に値する。小島の打撃には、年間成績だけでは見えてこない特徴もある。



まず注目したいのが、三振の少なさだ。



今季は367打席で36三振。三振率は約9.8％にとどまった。単純計算では、約10打席に1度しか三振していないことになる。



小島の長所は、得点圏での成績だ。



今季は得点圏で79打数25安打、打率.316を記録。9本塁打のうち6本を得点圏で放ち、40打点のうち36打点を得点圏の打席で挙げている。得点圏での長打率は.570、OPSは.926。年間の長打率.375、OPS.686を大きく上回った。



小島を8番に置く意義は大きい。6番・度会が安打で出塁し、7番・長谷川が長打を狙う。その後ろに、三振が少なく、得点圏で本塁打も記録した小島が控える。



下位打線でつくった得点機会を小島の打撃によって生かすことができる。小島が出塁すれば、9番・庄子を経て正木から始まる上位打線につなぐ道が開ける。



8番という打順に小島のようなバットに当てる能力と長打力を兼ね備えた捕手を配置することで、打線の切れ目を少なくできるはずだ。

















9番・庄子雄大――リーグ2位の22盗塁が上位打線を生かす

[caption id="attachment_301209" align="aligncenter" width="1200"] MIYAZAKI, JAPAN - NOVEMBER 08: Yudai Shoji #25 of Samurai Japan in action prior to the practice game between Samurai Japan and Hiroshima Carp on November 08, 2026 in Miyazaki, Japan. (Photo by Kenta Harada - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)[/caption]



9番にはソフトバンクの庄子雄大を推したい。



今季は108試合に出場し、266打数65安打、打率.244、1本塁打、26打点、43得点を記録。出塁率.307、長打率.297、OPS.604と、打撃成績そのものは突出していない。



庄子の最大の武器は走力だ。今季の22盗塁は、30盗塁を記録した同僚の周東佑京に次ぐパ・リーグ2位。盗塁死はわずか4回で、成功率は84.6％に達した。



43得点という数字も注目される。打率.244、出塁率.307という成績ながら、走者として得点に結びつく機会を積み重ねてきた。



打撃面では24四球を選び、11犠打を記録。得点圏打率は.274で、年間打率を3分上回った。三振率は25.0％と高く、出塁の安定性には課題を残す。今季の併殺打は2つにとどまった点も、下位打線を組むうえで参考になる。



11月7日のロッテとの練習試合では、9番・二塁で先発し、3打数2安打、1四球、1盗塁。2回には左前打で出塁すると、正木の打席で二盗を成功させた。宗山の遊ゴロ失策で三塁へ進み、西川の適時打で生還。庄子の出塁と走力が、上位打線の得点力につながった場面だった。



3回にも中前打で出塁し、正木へ打順をつないでいる。井口監督は庄子の積極的な走塁を評価しており、9番起用には明確な狙いがうかがえる。



庄子が一塁に出れば、盗塁によって得点圏へ進むことができる。後続には28本塁打の正木、三振率11.0％の宗山、155安打を放った西川が控える。



正木の長打で一気に生還する展開も、宗山や西川の安打で得点を重ねる展開も考えられる。



9番に長打力のある選手を置くのではなく、出塁後に自ら得点機会を広げられる庄子を配置する。上位打線の打撃力を最大限に生かすための、合理的な選択といえるだろう。

















長打と機動力を組み合わせた切れ目の少ない打線へ



ここまでの分析を踏まえた基本オーダーは、1番・正木、2番・宗山、3番・西川、4番・山口、5番・渡部、6番・度会、7番・長谷川、8番・小島、9番・庄子となる。



正木は高い出塁率と長打力で攻撃を始め、宗山はコンタクト能力と引っ張り方向への打撃を生かす。西川が安打で得点機会を広げ、山口が長打を狙う。さらに渡部が強い打球で攻撃を継続する。



6番・度会が安打で走者をつなぎ、7番・長谷川が長打力を発揮する。8番・小島が打線をつなぎ、9番・庄子が出塁すれば、正木から始まる上位打線へ再びつなげられる。上位5人に得点力を集中させるだけでなく、6番以降にも長打と出塁が期待できるオーダーとなった。



井口監督は長打力を重視する一方、機動力を組み合わせ、接戦では1点を奪う攻撃も必要だと語っている。長打による大量得点と、走者を進めて得点を積み重ねる攻撃。その両方を実現することは、新生・侍ジャパンの大きなテーマとなりそうだ。



11月12日のチャイニーズ・タイペイとの初戦で、井口監督はどのような布陣を選ぶのか。若き侍たちの打撃が、東京ドームでどのような形を見せるのか注目したい。



【了】







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