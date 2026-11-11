BASEBALL CHANNEL / TOURNAMENT HUBNOV 12—15 / TOKYO DOMEラグザス アジアプロ野球

チャンピオンシップ2026日程・試合結果・予選順位表日本・韓国・チャイニーズ・タイペイ・オーストラリアの4代表が対戦。全8試合を1ページでチェック。

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侍ジャパンのテレビ放送・ネット配信予定

12日の初戦はPrime Video独占ライブ配信。各試合の視聴方法をチェック。

11.15SUN受注締切PR / 侍ジャパン新ユニホーム選手名・背番号入りは 11月15日（日）まで の受注販売全選手のモデルと購入先をベースボールチャンネルの記事で紹介。レプリカ・オーセンティックの違いも確認できます。※受注生産品。申し込み時にサイズ・納期・注文条件をご確認ください。開催期間 11/12（木）–11/15（日）会場 東京ドーム / 全8試合FIXTURES & RESULTS予選｜試合日程・結果NOV12THUROUND ROBIN / 予選11月12日 開幕日01GAMEGAME 0112:00 START韓国KOREA―オーストラリアAUSTRALIA―東京ドーム試合前SAMURAI JAPAN / 侍ジャパン戦GAME 02チャイニーズ・タイペイCHINESE TAIPEI―日本JAPAN―19:00 NIGHT GAME / 東京ドーム試合前NOV13FRIROUND ROBIN / 予選11月13日 日本は韓国と対戦03GAMEGAME 0312:00 STARTオーストラリアAUSTRALIA―チャイニーズ・タイペイCHINESE TAIPEI―東京ドーム試合前SAMURAI JAPAN / 侍ジャパン戦GAME 04日本JAPAN―韓国KOREA―19:00 NIGHT GAME / 東京ドーム試合前NOV14SATROUND ROBIN / 予選11月14日 予選最終日SAMURAI JAPAN / 侍ジャパン戦GAME 05オーストラリアAUSTRALIA―日本JAPAN―12:00 DAY GAME / 東京ドーム試合前06GAMEGAME 0619:00 START韓国KOREA―チャイニーズ・タイペイCHINESE TAIPEI―東京ドーム試合前PRELIMINARY STANDINGS予選順位表LEAGUE TABLE / 4 TEAMS予選ラウンド順位代表勝敗分―日本000―韓国000―チャイニーズ・タイペイ000―オーストラリア000※開幕前のため順位は未確定（―）。現在のチーム表示順は順位を示しません。終了後に成績・順位を更新します。FINAL DAY / NOVEMBER 153位決定戦・決勝戦THIRD-PLACE GAME3位決定戦予選3位3RD PLACE―予選4位4TH PLACE―11月15日（日） 11:00 / 東京ドーム試合前THE CHAMPIONSHIP GAME決勝戦NOV 15 SUN / 19:00予選1位1ST PLACE―予選2位2ND PLACE―優勝を懸けた最終戦 / 東京ドーム試合前※決勝戦・3位決定戦の対戦国は、11月14日の予選終了後に確定します。

テレビ放送・ネット配信の視聴方法

侍ジャパンの全試合の放送・配信予定を別記事で紹介。初戦のPrime Video独占ライブ配信、地上波中継、30日間無料体験の対象条件も確認できます。