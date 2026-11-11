クリスタル・パレスは、新監督招へいに向けてトーマス・フランク氏との交渉を進めているようだ。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

今夏にピエール・サージュ監督を招へいしたクリスタル・パレスだったが、今季のプレミアリーグでは苦戦を強いられており、10試合を消化した段階で2勝1分7敗の勝ち点「7」で最下位に低迷。現地時間8日に行われたプレミアリーグ第10節リヴァプール戦でも1－3と敗れ、リーグ戦4連敗を喫して最下位へ転落することとなった。

この状況を受けて、サージュ監督が11月の代表ウィーク中に解任される可能性が取り沙汰されており、クラブはすでに後任の選定を進めていると伝えられている。

そんななか、『スカイスポーツ』はクリスタル・パレスがフランク氏を後任監督として迎えるための交渉を進めていると報道。現時点で契約条件の合意には至っていないものの、話し合いは継続しているという。また、同氏の他にもトゥールーズを率いるイェンス・ベルテル・アスコウ監督や、前ライプツィヒ指揮官のオーレ・ヴェルナー氏も後任候補としてリストアップされていると報じられている。



クリスタル・パレスの次期監督として有力視されるフランク氏は現在53歳。ブレントフォードで長年にわたり実績を積み上げると、昨夏にトッテナムの指揮官に就任。しかし、今年2月に成績不振により解任されていた。