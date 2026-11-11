乃木坂46賀喜遥香「1枚描くだけでも大変なのに…」セル画制作の難しさに驚き！アニメ制作の裏側に感動

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月5日（木）の放送では、遥香先生が出演したテレビ番組「探究!アニメをつくる」（NHK Eテレ）について語りました。＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞「NHK Eテレで放送された『探究!アニメをつくる』を観ました！ 今も昔もたくさんのアニメがあるなかで、時代に合わせていろんな技法や表現が使われていたり、1本のアニメを作るのに、たくさんのスタッフさんの情熱が込められていることを知れたりして、すごく勉強になる放送でした！ 遥香先生は実際にセル画に色を付ける作業を体験されていましたが、イラストが上手な遥香先生でも苦戦していたようで、プロの技術の高さを感じました。実際に体験してみてどうでしたか？」（北海道）賀喜：「探究!アニメをつくる」というアニメ制作の裏側に迫る番組のロケで、アニメ会社さんにおじゃましました！ 私は、乃木坂46に加入したときから「アニメが好きです！」と話していて、もし乃木坂46に受からなかったら、本格的にアニメの道に進みたいと思っていたんです。どっちの道に進むのか……という狭間にいたときに、乃木坂46に導いていただいてこっちに来たんですけど（笑）。だから、今回のお仕事がすごくうれしくて！ アニメ制作の裏側ってなかなか見られないじゃないですか。今回はセル画の色付け作業も先生と一緒にやったんですけど、現在は、セル画って全然使われていないんですって。なので、セル画をアニメにするときの大きい機械も見てきたんですけど、あれも日本にほぼないらしく、ちゃんと動くのが角川武蔵野ミュージアムにしかないそうなんです。それを聞いて、「なんていう体験をしているんだ！」と思って、楽しかったです。賀喜：セル画に色を付ける作業は、プラスチックのフィルムにペンで線を描いて、そこに絵の具を乗せていくんですけど、それが難しくて……。紙に絵の具を塗る感じじゃなくて、フィルムの上に乗っている絵の具を均一に塗らなきゃいけない。ちょっとでも薄くなっちゃったら、背景が透けちゃって使い物にならなくなるし、はみ出てもいけないし……（笑）。これを1枚描くだけでも大変なのに、数秒のアニメーションを作るだけで何百枚も描かなきゃいけないんです。昔の方はこういった作業をやっていらっしゃったみたいで、今回改めて体験させていただいて、「どれだけすごいことをやっていたのか！」っていう（笑）。ただ「アニメ面白い！」「かわいい！」と思いながら観ていたけど、「なんて技術の詰まった作品を観ていたんだ！」と思って、尊敬の念がどんどん湧いてきました。私自身もこの番組を観たんですけど、今回のロケで（アニメの見方が）変わりました。自分の好きなセル画で描かれた昔のアニメを、もう1回観返したいなって思いました。お母さんもこの番組を観てくれたんですけど、LINEで「もっと、ちゃんと細かいところまでアニメを観ようと思ったわ」って来てた（笑）。お母さんも、私がアニメを観ている横で一緒に観ていたから、そう思ってくれたみたい。なかなかプロの方の技術を間近で見ることなんてないから、貴重な体験をさせていただきました！ ありがとうございました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info