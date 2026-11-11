「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」のブラジル代表戦に向けて調整を続けている日本代表。11日には招集メンバー28名が揃い、FIFAワールドカップ2026のリベンジを期す一戦に向けて本格始動した。

今回のインターナショナルマッチウィークで唯一の初招集となったのが、22歳のFW福田師王だ。2023年1月に神村学園高校からボルシアMGへ入団すると、翌年1月にブンデスリーガデビュー。昨シーズンからは2.ブンデスリーガ（ドイツ2部リーグ）のカールスルーエに在籍し、完全移籍へ移行した今シーズンは開幕からここまで公式戦11試合に出場し3ゴール2アシストをマークしている。

そんな若きストライカーは「嬉しかったです」と初招集への率直な思いを明かしつつ、「入ったからにはちゃんと結果を残さないといけないですし、追いついて追い越せるように人としてもプレーヤーとしても頑張っていけたらなと思います」と決意を示した。

Jリーグを経由せずに海外へ渡って約4年。福田は「キツいことしなかったです。ずっとキツいことだらけでしたが、ここ最近になって結果が出始めているんで、良いんじゃないかと思います。もちろんフィジカルとか全然違いましたし、サッカーももちろん違いますし、大変なことだらけでした。やっと徐々に結果が出始めているなという感じです」と振り返っている。

今回のインターナショナルマッチウィークでは、エースストライカーの上田綺世（リール／フランス）が負傷のため不在。そんな中で訪れた自身初の日本代表活動。福田は「結果ですね。ゴールの部分だと思います」と代表定着に向けたアピールへ意気込みを示した。