2025年6月以来の日本代表復帰を果たした町田浩樹が11日、メディア対応を実施した。

日本代表は11日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』のブラジル代表戦に向けてシンガポールで練習を実施。この日は招集メンバー28名はピッチに姿を現し、調整を行った。

長期離脱を経て町田約1年5カ月の代表復帰を果たした町田。昨夏、ユニオン・サン・ジロワーズからホッフェンハイムへ移籍した同選手だったが、2025－26シーズンのブンデスリーガ開幕節で左ひざ前十字じん帯断裂の大けがを負い、長期離脱を余儀なくされていた。

この負傷により、町田は自身初のFIFAワールドカップ出場を逃すことに。一部では大会直前にホッフェンハイムで実戦復帰を果たす可能性も伝えられていたが、メンバー入りは叶わなかった。この夏の期間について町田は「外れてからはチームでまず試合に出ることと、しっかりそこで結果を出して、ここ（代表）に戻ってくることを考えていました」と語り、新シーズンの開幕へ向けて気持ちを切り替えていたことを明かした。

日本代表はFIFAワールドカップ2026・ラウンド32でブラジル代表に敗戦。町田はブラジル代表について「相手のレベルが上だった」と認めつつも、外から見守ることしかできなかった悔しさを口にしており、「ロングボールも入ってきて、跳ね返しきれないところもあったりしたので、そういうところは歯がゆさというか、自分がいれば何かできたかなっていうのは感じています」と、守勢に回った後半の戦いでピッチに立てなかった無念さをにじませた。

また、今回の代表活動に向けては「テンポを変えられる選手になりたい」とコメント。DF伊藤洋輝と並び、貴重な左利きセンターバックとして攻撃で違いを生み出せるようになりたいとし、「（谷口）彰悟さんが抜けてディフェンスラインのリーダー的な選手がいなくなったので、率先して引っ張っていきたい」とDFリーダーとしての自負を語った。