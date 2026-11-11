ピッチ上でひときわ目立つ“赤髪”、その姿は最年少21歳FW後藤啓介だ。

日本代表初選出から1年が経過し、FIFAワールドカップ2026のメンバー入りを果たすなど、常連メンバーとなり存在感を高めている。しかしながら、9・10月の4連戦ではベネズエラ代表戦で45分間の出場にとどまり「悔しい思いをした」。その悔しさをバネに、所属するフライブルクでは公式戦7試合で3得点1アシストと好調をキープ。「途中出場でのゴールが多いですけど、結果を残せているのはいいこと」と自信を携え、シンガポール入りした。

そして、話題を呼んでいるのが真っ赤に染まったヘアスタイル。その理由について、後藤は「（所属する）クラブカラーに染めると縁起がいい。調子が上がる要因の一つだと思っています」と明かす。「シント・トロイデンの時も金髪（※クラブカラーは黄色）にしてから得点を取ることができた」という経験則もあり、今夏加入したフライブルクのクラブカラーの一つである赤に染め上げた。“赤髪”はなかなか勇気がいる配色だが「もうしょうがないです（笑）。次はどの色になるのかは分からないですけど、また次もという感じ」とゲン担ぎを継続していくつもりだ。

11月は塩貝健人や佐藤龍之介らロス世代の選手たちがU-21日本代表の活動へ。ロス世代で唯一A代表入りした意味合いについては「監督の意図、呼んでもらった責任があると思うので、それにしっかりと応えられるようにしたい」と決意を示す。ブラジル代表とはワールドカップの決勝トーナメント1回戦以来、約4カ月ぶりの再戦となる。「自分はワールドカップのブラジル戦で出ることができなかったので、しっかりと今回は準備をして、出た時には結果・爪痕を残せるように頑張りたい」と意欲を口にした。赤髪の若きストライカーが、ブラジルとの再戦で真価を発揮できるか注目だ。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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