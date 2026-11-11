『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表対ブラジル代表まで、あと3日。ブラジル代表は11日の全体練習で日本戦に向けたフォーメーション練習を実施し、先発メンバーが見えてきた。

ブラジルメディア『globo』によると、GKはベント、最終ラインは右からウェズレイ・フランカ、ジャイール・クーニャ、ガブリエウ・マガリャンイス、ドウグラス・サントスの4バック。前線は3トップで右にエステヴァン、左にヴィニシウス・ジュニオール、中央にハフィーニャ。この8名については、現時点で日本戦での先発出場が濃厚と伝えている。

一方で中盤の構成は流動的となっている。マルロン・ゴメス、ガブリエル・ボンテンポ、ハイアンを並べる形をテストし、その後はボンテンポを残してジョアン・ゴメスとアンドレイ・サントスを組み合わせるパターンを練習したようだ。中盤の核であるブルーノ・ギマランイスは始動から3日連続で個別調整となっており、日本戦を欠場する可能性がある。残り2回の全体練習でブルーノ・ギマランイスの状態を見極めつつ、中盤の組み合わせについては複数のパターンを模索していくようだ。

日本対ブラジルの一戦は、シンガポールナショナルスタジアムにて11月14日（土）日本時間19時15分キックオフ。テレビ朝日系列全国ネットで生中継され、U-NEXTではライブ配信（無料）および見逃し配信が行われる。

【動画】アンチェロッティ監督が進めるブラジル代表の世代交代〜若手の成長と新戦力の見極め〜