アーセナルが冬の移籍市場に向けて複数のアタッカーを注視しているようだ。10日、イギリス紙『インデペンデント』が伝えている。

今夏の移籍市場でイングランド代表DFエズリ・コンサとブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスというプレミアリーグ屈指の実力者を獲得したアーセナル。一方、前線ではベルギー代表FWレアンドロ・トロサールとブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリを売却したものの、新戦力はギリシャ代表FWフリストス・ツォリスのみで、噂されていた大物アタッカーの獲得は実現しなかった。

そんな中、プレミアリーグでは開幕からここまで9勝1敗の首位と連覇へ向けて好発進。しかし、ミケル・アルテタ監督は層の薄い前線を強化したいと考えており、クラブは今冬の移籍市場に向けて4選手をリストアップしているようだ。

アルテタ監督が求めているのは、狭いスペースで効果的なプレーができて、トランジションの局面でも強みが発揮できるスピード豊かなアタッカー。報道によると、最も理想的な候補はボーンマスに所属するフランス代表FWイーライ・ジュニア・クルーピとのこと。しかし、ボーンマスが放出に応じる可能性は低いため、ライプツィヒ所属のノルウェー代表FWアントニオ・ヌサ、アトレティコ・マドリード所属のスペイン代表MFアレックス・バエナ、レアル・マドリード所属のブラジル代表FWエンドリッキにも関心を寄せているという。

一方、アーセナルが今冬の移籍市場でアタッカーを補強するためには、選手売却による資金捻出が必要だと『インデペンデント』は指摘。序列が低下した中で複数クラブからの関心が報じられているスペイン代表MFマルティン・スビメンディら、複数の選手の去就には引き続き注目が集まりそうだ。