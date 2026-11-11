Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「ライブ終わりに夜な夜な…」上京当時から通った“思い出の味”を再現！ ガストのコラボメニュー開発秘話を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

11月2日（月）の放送では、藤澤がシェフとしてメニュー開発に参加したファミリーレストラン「ガスト」とのコラボレーション企画について、リスナーから届いた感想や質問を紹介。上京当時から通っていたガストでの思い出や、メンバーの好みに合わせたメニュー開発の裏側を語りました。

――藤澤が「Chef RyoChan」として考案した6品のコラボメニューや限定グッズを展開する同企画は、2026年10月22日（木）～12月2日（水）まで開催中。第1弾のオリジナルグッズは好評につき一部店舗で配布終了となっており、第2弾は11月12日（木）から配布開始となります。

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＜リスナーからのメッセージ①＞

先日、ガストに行ってきました！ 妹がガストでアルバイトをしていることもあり、藤澤先生がメニューをプロデュースすると聞いたときはとてもうれしかったです！

店内ではミセスの楽曲「Carrying Happiness」が流れていて、ミセスの世界観であふれており、メニューも藤澤先生のこだわりや思いを感じられました。

私は「りょっピーのおいP アップルP（パイ）」をいただいたのですが、サクサクの生地とりんごの甘さが印象に残りました！ またお店に足を運んで、ほかのメニューも楽しみたいと思います！（東京都）

＜リスナーからのメッセージ②＞

先日、りょうちゃんシェフのガストコラボに行ってきました！ 個人的にはピザがとてもおいしくて、1人でもぺろりと食べきっちゃいました！

藤澤先生はガストのコラボメニューの開発で、印象に残っていることはありますか？ ガストコラボ第2弾も楽しみです!!（兵庫県 16歳 男の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：ありがとう！ みんな楽しんでくれていてうれしいな！ まず、店内の楽曲は「Chef RyoChan」がミセスのプレイリストを作らせていただきました！

お店でごはんをゆったり食べる時間、1人でちょっと一息つく時間、友達や家族とおいしく食べる時間。そんなときにぴったりの楽曲を選んだつもりですので、マッチしていたらうれしいなと思いますよ！

開発で印象に残っていることはありますか？ という質問もしてくれていますけれども、とにかくこだわりまくらせていただきました！ 3回以上、試食と打ち合わせをさせていただきましたね！

若井さんに向けたおすすめのチキン「旨すぎチキンと野菜グリル ～選べるハニーマスタードor梅ソース～（ロゴ入りふわもちミニ食パン付き）」に付けている梅ソースも、濃さや果肉の量など、もっとこうしたいという部分にこだわらせてもらって。

その場で実際のシェフの方も来てくださって、「Chef RyoChan」もシェフなんだけど、本物のガストのシェフの方も立ち会ってくださったんです。その場でもっと濃くしたいですとか、もっと果肉の量を調節したいですとか、お願いしたらすぐに対応してくださって！

だから、こだわりの味付けを作らせていただきました！

ピザの「バジル薫る！ とろ〜り温玉のトマトベーコンピザ」も、大森先生がイタリアン好きなのにトマトが食べられないんですよ。

生トマトとかフレッシュなトマト系があまり食べられないということだから、そんな元貴みたいにトマトは苦手だけど、加工されたトマトペーストとかトマトパスタは好きなんだよね、という方もたくさんいらっしゃると思うんです。

そういう方にも楽しんでもらえるように、トマトベースのおいしいピザを具材にもこだわって作らせていただきました！

なるべく野菜も取りつつ、でもやっぱりピザってちびっこの皆さんも好きだから、なるべくおいしく食べてもらえるようなメニューにしたいと思って作りました！

そして、なんといっても……わー、もう！ もうシェフだから、今回のコラボメニューは語り尽くせぬ！

「りょうちゃんの思い出の旨辛チゲ鍋セット」！ これですよ！

これ、本当に上京してから、ミセスでライブハウスでライブをしていた時期とかも、ライブ終わりに夜な夜なガストに行って、僕はチゲ鍋を食べていたんですよ。

チゲ鍋とプラスもう1品で頼むのがすごく好きで。パスタだったり、チーズINハンバーグだったりとか食べていましたけれども、なんといってもチゲ鍋は欠かせない！ そんな思い出の味でございます！

ガストさんは、ここ数年は、チゲ鍋は冬季限定なんですよ！ だけど、大好きすぎて、今回のコラボでぜひちょっと一足先にやらせてほしいとお願いして、出してもらいました！

オリジナルにはないんですけれども、チーズソースでマイルドになり、そしてコチュジャンでより本格的な味わいに……。

あ、ちょっと待って、時間大丈夫かな？ もっと語りたいのよ！

プルコギキンパは、ガストさんのグランドメニューにはないです！ にもかかわらず、作っていただいたらめちゃくちゃおいしい！

辛いのが苦手だからチゲ鍋は頼んでいないんだっていう皆さんにも、ぜひお友達やご家族と一緒に行って、チゲ鍋はお友達とシェアしてもらって、キンパを食べて！

キンパおいしい！ ガストさん、おいしいです!! ぜひ食べてください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info