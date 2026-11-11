CLEVELAND, OHIO - OCTOBER 05: Manager Will Venable #1 of the Chicago White Sox walks to the mound for a pitching change during the first inning against the Cleveland Guardians in game two of the American League Division Series at Progressive Field on October 05, 2026 in Cleveland, Ohio. (Photo by Nick Cammett/Getty Images)


　



　11月11日（水）、2026年シーズンのNPB・MLBの主要表彰結果が発表された。日本野球機構（NPB）では「第55回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者18人が決定。セ・リーグでは阪神タイガースから12球団最多の5人が選ばれた。一方、米大リーグ（MLB）では現地時間10日（日本時間11日）、全米野球記者協会（BBWAA）が選ぶ最優秀監督賞を発表。ア・リーグはシカゴ・ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督、ナ・リーグはミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督が選ばれた。受賞者は以下のとおり。
 

 
MLB｜最優秀監督賞

（現地時間11月10日、日本時間11月11日発表）
 
■アメリカン・リーグ

ウィル・ベナブル（シカゴ・ホワイトソックス）

 
■ナショナル・リーグ

パット・マーフィー（ミルウォーキー・ブルワーズ）



 

　

 


NPB｜第55回三井ゴールデン・グラブ賞
 
（11月11日発表）
 
■セントラル・リーグ

投手　東克樹（横浜DeNAベイスターズ）

捕手　坂本誠志郎（阪神タイガース）

一塁手　大山悠輔（阪神タイガース）

二塁手　中野拓夢（阪神タイガース）

三塁手　佐藤輝明（阪神タイガース）

遊撃手　泉口友汰（読売ジャイアンツ）

外野手　森下翔太（阪神タイガース）

外野手　度会隆輝（横浜DeNAベイスターズ）

外野手　松本剛（読売ジャイアンツ）
 

　


 
■パシフィック・リーグ

投手　平良海馬（埼玉西武ライオンズ）

捕手　若月健矢（オリックス・バファローズ）

一塁手　タイラー・ネビン（埼玉西武ライオンズ）

二塁手　小川龍成（千葉ロッテマリーンズ）

三塁手　宗佑磨（オリックス・バファローズ）

遊撃手　紅林弘太郎（オリックス・バファローズ）

外野手　周東佑京（福岡ソフトバンクホークス）

外野手　辰己涼介（東北楽天ゴールデンイーグルス）

外野手　藤原恭大（千葉ロッテマリーンズ）

 

 
【了】


　





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