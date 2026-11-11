









11月11日（水）、2026年シーズンのNPB・MLBの主要表彰結果が発表された。日本野球機構（NPB）では「第55回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者18人が決定。セ・リーグでは阪神タイガースから12球団最多の5人が選ばれた。一方、米大リーグ（MLB）では現地時間10日（日本時間11日）、全米野球記者協会（BBWAA）が選ぶ最優秀監督賞を発表。ア・リーグはシカゴ・ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督、ナ・リーグはミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督が選ばれた。受賞者は以下のとおり。







MLB｜最優秀監督賞



（現地時間11月10日、日本時間11月11日発表）



■アメリカン・リーグ



ウィル・ベナブル（シカゴ・ホワイトソックス）





■ナショナル・リーグ



パット・マーフィー（ミルウォーキー・ブルワーズ）





















NPB｜第55回三井ゴールデン・グラブ賞



（11月11日発表）



■セントラル・リーグ



投手 東克樹（横浜DeNAベイスターズ）



捕手 坂本誠志郎（阪神タイガース）



一塁手 大山悠輔（阪神タイガース）



二塁手 中野拓夢（阪神タイガース）



三塁手 佐藤輝明（阪神タイガース）



遊撃手 泉口友汰（読売ジャイアンツ）



外野手 森下翔太（阪神タイガース）



外野手 度会隆輝（横浜DeNAベイスターズ）



外野手 松本剛（読売ジャイアンツ）













■パシフィック・リーグ



投手 平良海馬（埼玉西武ライオンズ）



捕手 若月健矢（オリックス・バファローズ）



一塁手 タイラー・ネビン（埼玉西武ライオンズ）



二塁手 小川龍成（千葉ロッテマリーンズ）



三塁手 宗佑磨（オリックス・バファローズ）



遊撃手 紅林弘太郎（オリックス・バファローズ）



外野手 周東佑京（福岡ソフトバンクホークス）



外野手 辰己涼介（東北楽天ゴールデンイーグルス）



外野手 藤原恭大（千葉ロッテマリーンズ）









【了】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓