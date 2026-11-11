「2度落ちて、2回目上がってきてこういう感覚だったなというのを取り戻しつつあるので、そこをしっかりこの後残りの10何試合かでしっかり固めていって来シーズンに繋げていければなと最終的に思っています」

ロッテ・寺地隆成は9月10日の試合前練習後の取材でこのように話していたが、同日の試合後の打率.189だったものの、9・10月は月間打率.327、シーズンの打率を.224で終えた。

来シーズンに繋がっていきそうな形でシーズンを終えられたのだろうかーー。

「そうですね。収穫もありましたし、こういう感じで打てばいい結果に繋がりやすくなる、確率が高くなるのは感じました」

レギュラーシーズン終了後には、「監督にもいい感じできているから、フェニックスも継続していってこいと言われていきました」と、みやざきフェニックスリーグに参加した。

寺地を取材しているとタイミング、上半身と下半身の連動性、前に突っ込みすぎないことを口にすることが多い。そこを継続してやっていく形なのだろうかーー。

「スタンスも広がっていましたし、そこを終盤の方で安定して来れたので、継続してやっていきたいと思います」

今の形は「シーズンも悪くない形で終えられたので、そこをあとはこの秋、冬で継続していって、春のキャンプで合わせられるようにやっていければなと思います」とのことだ。

◆ サードで守備練習

この日の全体練習の守備練習ではサードだけでなく、セカンドを守っていた。2箇所ノックの関係で、セカンドに入っていたのだろうかーー。

「そうですね、足を動かせるイメージで入っていました」

その後はサードで守備練習を行っていた。そのサードの守備について「一気に上手くなるのは無理だと思うので、徐々に上手くなるように意識してやっています」と話した。

内野で出場が多くなっても、取材でキャッチャーへの想いやこだわりを口にしてきた。寺地の中で内野で勝負していくことを決意したのだろうかーー。

「そうですね、今のところサードでという感じなので、チームに任されている部分をしっかり試合でも発揮できればなと思います」チームが求めているポジションでしっかりと勝負していくつもりだ。

守りもそうだが、寺地に求められているのはバッティングでの貢献。この日も個別練習では、小川龍成、櫻井ユウヤらと共に室内練習場で、最後までバットを振っていた。「徐々に自分のバッティングの形、少しずつ良くなってきているので、そこを崩さずにこのキャンプを終えて、しっかり冬につなげていきたいと思います」。来季も、打ってチームの勝利に貢献していく。

取材・文＝岩下雄太