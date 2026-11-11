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2026 NPB AWARDS2026年 NPB 表彰一覧
2026年のNPB主要表彰を発表日順に掲載。確定済みは受賞者を、未発表は有力候補を表示。2026年11月11日（水）更新
※NPBの未発表賞の有力候補は編集部選定（HIKESHI賞特別賞のみファン投票中間順位を使用）で、公式の候補者発表や受賞予想順位ではありません。表彰一覧｜発表日順
↓ 表彰名をタップすると、該当の賞へ移動します10月15日（木）受賞者決定損保ジャパン HIKESHI賞（本賞）セ・リーグ船迫大雅巨人パ・リーグ八木彬ロッテ10月26日（月）受賞者決定沢村栄治賞受賞者髙橋遥人阪神11月4日（水）受賞者決定正力松太郎賞受賞者小久保裕紀ソフトバンク11月9日（月）受賞者決定コミッショナー特別表彰特別賞佐藤輝明阪神11月9日（月）受賞者決定連盟特別表彰セ・リーグ 最優秀監督賞藤川球児阪神パ・リーグ 最優秀監督賞小久保裕紀ソフトバンク功労賞石川雅規ヤクルト栗山巧西武平野佳寿オリックス11月11日（水）受賞者決定2026年度 三井ゴールデン・グラブ賞セ・リーグ投手東克樹DeNA捕手坂本誠志郎阪神一塁手大山悠輔阪神二塁手中野拓夢阪神三塁手佐藤輝明阪神遊撃手泉口友汰巨人外野手森下翔太阪神外野手度会隆輝DeNA外野手松本剛巨人パ・リーグ投手平良海馬西武捕手若月健矢オリックス一塁手タイラー・ネビン西武二塁手小川龍成ロッテ三塁手宗佑磨オリックス遊撃手紅林弘太郎オリックス外野手周東佑京ソフトバンク外野手辰己涼介楽天外野手藤原恭大ロッテ11月19日（木）未発表・候補損保ジャパン HIKESHI賞（特別賞）10月21日時点のファン投票中間上位3選手を掲載。最終結果ではありませんセ・リーグ工藤泰成阪神中川皓太巨人神宮僚介阪神パ・リーグ鈴木豪太ソフトバンク山﨑颯一郎オリックス椋木蓮オリックス日付未公表（11月下旬見込み）未発表・候補ベストナイン賞例年はNPB AWARDSの前日に発表。2026年の正式日程は未公表のため暫定的にこの位置に掲載。候補は編集部選定の抜粋。セ・リーグ佐藤輝明阪神森下翔太阪神大山悠輔阪神パ・リーグ栗原陵矢ソフトバンク近藤健介ソフトバンクレイエス日本ハム11月25日（水）未発表・候補最優秀選手賞（MVP）編集部選定の有力候補。NPB AWARDS 2026 第2部で表彰予定／個別発表時刻未公表セ・リーグ佐藤輝明阪神髙橋遥人阪神パ・リーグ栗原陵矢ソフトバンク近藤健介ソフトバンク11月25日（水）未発表・候補最優秀新人賞（新人王）編集部選定の有力候補。NPB AWARDS 2026 第2部で表彰予定／個別発表時刻未公表セ・リーグ竹丸和幸巨人工藤泰成阪神浦田俊輔巨人パ・リーグ前田悠伍ソフトバンク小島大河西武
※各賞の発表後は、候補欄を受賞者に差し替えて更新します。発表日時が未公表のものは確認でき次第反映します。