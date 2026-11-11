







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手について、来季も二刀流を継続する予定である一方、相次ぐ故障を踏まえると今後どこまで投打の両方を続けられるのかが大きな課題になるとの見方がある。球団は休養日を増やす可能性も含めて負担管理を行う予定だ。米メディア『ヤードバーカー』のデイビッド・ヒル記者が11月9日（日本時間10日）に言及した。



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ドジャースは今季、リーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗して敗退。ドジャースは来季も優勝候補になるとみられているが、チームにはいくつかの懸念材料が表れ始めている。



その最大の1つとして挙げられたのが、大谷の二刀流を今後どこまで継続できるかという問題だ。大谷は今季、左膝の炎症によって7月に投手としての登板が止まり、その後は右上腕二頭筋の違和感や張り、首の不調にも苦しんだ。



シーズン終盤には負傷者リスト（IL）入りも経験。ポストシーズンには復帰したものの、大きなインパクトを残すことはできなかった。



負担が大きい大谷の二刀流について、ヒル氏は「彼はすでに右肘に2度の手術を受けている。当然ながら、ドジャースは大谷を二刀流で起用し続けたいと考えているが、怪我が積み重なり続ければ、それは不可能になるかもしれない」と言及した。



今季は開幕から二刀流として出場し、サイ・ヤング賞も獲得できるのではと思わせる投球をみせた大谷だが、最終的に負傷に苦しむシーズンとなった。来季こそはシーズンを通して二刀流として活躍し、日本人投手で初のサイ・ヤング賞を受賞してほしい。











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