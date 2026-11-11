ロッテの宮崎颯は11日の都城秋季キャンプ第3クール初日、ブルペン入りした。

9月9日の楽天戦では「ピッチングコーディネーター、ピッチングコーチの方と話をして、そっちで1回投げてみようかと言われて投げてみて、試験運転というか、1回投げてみたという感じです」と右足を上げた時にピタッと止めて投げていたが、8月15日の楽天二軍戦以降、「今まで力んだりしてしまって自分のタイミングを見失うことが多かったので、二軍の投手コーチ、福浦さんはじめ、いろんな方々と話し合って自分の形を探して行った時に、あの形が今はベストなんじゃないかなと。ああいうスタイルでやってみて、うまくはまっているので、そういう形で行こうかなというのでやっています」と、基本的にはクイック気味で投げることが多かった。

この日のブルペンでの投球を見ると、クイック気味で投げていた。「今はこっちの方が自分であっているのと、足を上げるより、無駄な力を入れずに投げることができているので、そっちでやっていってという形ですね」と説明した。

◆ 5試合連続無失点でシーズンを終える

宮﨑はシーズン最終盤の9月16日の楽天戦から10月6日の西武戦にかけて、5試合連続無失点でシーズンを終えた。来季に繋がって行きそうなイメージはあるのだろうかーー。

「まっすぐ主体というのが最後の最後、打ち込まれている時はそういう時があったので、サブロー監督をはじめ、いろんなアドバイスをいただきながら自分のピッチングスタイル、どうやって抑えていくのか見つめ直すことが後半戦できた。それで無失点に抑える試合もあったので、そこを自分のものにできるようにやっていきます」

この秋、冬は「来年1年間一軍で投げ切るというところを目標にやっていくところで、そのために必要な今年出た悪い意味での課題を1つ1つ潰していきながら、成長できる冬にしていければいいのかなと思っています」と話す。

具体的に課題について訊くと、「追い込んでからの決め球の部分と、クロスファイアーのまっすぐ、対になる球のコントロール、コントロールしながら自分の持ち味である出力を出すところを今やっていっています」と明かした。

シーズン最終盤は色々なボールを駆使して、スコアボードにゼロを並べ続けた。移籍2年目となる来季は、力強いストレートを武器に、一軍定着を狙いたい。

取材・文＝岩下雄太