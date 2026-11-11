「圧倒的に量をやっていないので、圧倒的に量をやることと、力強く量をやることですね、一番は。やっていないのでね」

ロッテの山﨑剛は10月に行われたZOZOマリンスタジアムでの秋季練習で、“圧倒的”に量をやることを誓っていたが、都城秋季キャンプでは「今までになく、たくさん量はやれていると思います」と予告通り量を多く練習ができている。

「やっぱ久々、キツいっすね。スパイク履く時間も長いですし、キャンプの練習は長いので、結構キツさはありますね」と話しながらも、「もちろん今までは痛くてできないというのがあったので、そこはなんとか痛みも減ってきましたし、完璧ではないですけど、やれることがめちゃくちゃ増えているので、そこはプラスかなと思います」と制限なく動き、練習できていることに喜びを感じている。

「膝が強くなって痛み感じなくなるくらいに筋肉ついてという感じなんですけど、キャンプだけじゃなくてオフ、今やっていることを継続して2月まで休まないくらいの気持ちでやらないと戻ってこないと思う。このオフも、大事になってくるかなと思います」

それは10月に取材した時に、「ごまかし、ごまかしといいますか、キャンプも3年ぶりにやるんですけど…」と“誤魔化しながら”のプレーを解消するためなのだろうかーー。

「そうですね、誤魔化しながらやれないので。来年勝負するためにもう1回作り直してじゃないですけど、このオフは一番大事になってくると思うので、やろうかなと思います」

◆ 外野ノックに参加

この日の練習では内野ではなく、外野陣と一緒に外野でノックを受けていた。

「もちろんやれと言われたところをやるのがアレなんですけど、どういう意図があってかはわからないですが、外野もやれた方がプラスになりますし、内野は飛び込んだりするので、そういうのもあるかなと思います」

ファームでは6月2日の楽天二軍戦、6月28日の日本ハム二軍戦でレフトで出場している。

「あれは一つの自分のオプションとして、出られるところで勝負したいと思います」

来季に向けて「一番は体が万全、制限なく痛いとか、かばうことなく動かせるように一番はやっていくのが大事かなと思います」と決意を述べた。

取材・文＝岩下雄太