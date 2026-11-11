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ロサンゼルス・ドジャースからフリーエージェント（FA）となったアレックス・ベシア投手について、マイアミ・マーリンズが獲得に関心を示しているという。左腕不足のブルペンを補強したいマーリンズにとって、有力候補の1人に挙げられている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が11月9日（日本時間10日）に言及した。



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マーリンズは今オフに左投げの救援投手を獲得する方針で、その候補としてベシアを狙っているようだ。他にもサンディエゴ・パドレスからFAとなったアドリアン・モレホン投手、シカゴ・ホワイトソックスのショーン・ニューカム投手も候補に挙がっている。



ベシアはここ3年間で防御率2.45、bWAR4.3を記録。大きな故障もなく、計184イニングを投げており、安定した救援投手の1人と評価されている。近年は直球の球速が低下しているものの、独特な腕の角度と直球の変化によって、その影響を補っている。



マーリンズは再建期を脱しつつあるものの、上位争いに必要な主力の厚みには欠けている。ベシアのような安定した救援投手が加われば、チーム全体の底上げにつながるだろう。



注目の集まるベシアの動向について、エスピナル氏は「マーリンズのような球団が抱える問題は、彼の年俸がすでに総額1000万ドル（約15.8億円超）以上の大台に達する見込みである点だ。ドジャースにとっては多大な貢献をしてきた選手であり、今後も同様の価値を提供し続けると見込まれる選手を留意する必要がある」と言及した。



ドジャースは来季も大谷翔平選手が二刀流で出場する意思を示しているが、長いイニングを投げられるかは不透明だ。そのため、ベシアのような信頼できる投手の流出を防げるかどうかは、王座奪還の行方を大きく左右することになりそうだ。











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