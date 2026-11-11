Will Support、Lion Melo手がける新曲「調子に乗ってる挑戦者」リリース

ABEMAが配信するオーディションプロジェクト「RAPSTAR 2026」でも注目を集める福岡出身のラッパー、Will Supportが新曲「調子に乗ってる挑戦者」をリリースした。

楽曲のプロデュースを手がけるのはLion Melo。Will Supportらしいセンスが光る、キャッチーでアグレッシブな一曲に仕上がっている。

そして、リリース日に合わせてYouTubeプラットフォーム「03-Perfoemance」でのパフォーマンス動画も公開された。

華やかでアップテンポなビートに合わせて＜調子に乗ってる挑戦者、調子が良いのは当然さ＞と現状をラップする本曲。まだ夢を叶える途中にいるリアリティと対比させるように、大きな野心を持ち前のユーモアを交えて等身大の自分を描き出す。これからWill Supportが叶える夢に期待が集まる一曲となっている。

＜リリース情報＞

Will Support

「調子に乗ってる挑戦者」

リリース予定日：2026年11月11日（水）

https://music.empi.re/overconfidentchallenger

Instagram：https://www.instagram.com/willsupport_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@willsupportyoutube