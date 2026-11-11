自己最多8勝を挙げた元ドラフト1位右腕。戦力外後のトライアウトではNPB移籍をつかめなかったが、スカウト転身を経て社会人野球で異例の現役復帰を果たした。［1/6ページ］

スカウト転身後、社会人で現役復帰

桜井俊貴

[caption id="attachment_290505" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツ時代の桜井俊貴【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／87kg

・生年月日：1993年10月21日

・経歴：北須磨高 - 立命館大

・ドラフト：2015年ドラフト1位（巨人）

ドラフト1位で入団し、将来のエースとして期待された桜井俊貴だが、読売ジャイアンツでは一軍に定着しきれないまま退団を迎えた。

立命館大時代にはリーグ戦で2度の最優秀選手に輝くなど、大学球界を代表する右腕として活躍。2015年ドラフト会議で巨人から単独1位指名を受けた。

ルーキーイヤーは1試合の登板にとどまったが、プロ2年目の2017年には主に救援で19試合に登板。2019年は先発と救援で29試合に登板し、自己最多の8勝を挙げた。

しかし、その後は安定した成績を残せず、2022年は8試合の登板で防御率14.04。同年オフに戦力外通告を受けた。

12球団合同トライアウトでは最速148キロを計測したものの、NPB球団との契約には至らず、一度は現役を引退。2023年は巨人のスカウトを務めた。

それでも、再びマウンドに立つことを決断し、2024年1月から社会人野球のミキハウスで現役復帰。同年は公式戦7試合に登板し、防御率2.77を記録した。

2025年の日本選手権近畿地区最終予選では完封勝利を挙げ、チームの本大会出場に貢献。2026年もミキハウスでプレーを続けている。

スカウト転身を経て、再び選手としてユニフォームを着た元ドラフト1位右腕。NPB復帰とは異なる形ながら、トライアウト後に新たな野球人生を切り開いている。

[caption id="attachment_238705" align="aligncenter" width="530"] （左から）読売ジャイアンツの森福允彦、中井大介、宮國椋丞（写真：産経新聞社）[/caption]

長く守護神を務め、日米通算234セーブを記録した右腕。巨人では本来の力を発揮できなかったが、トライアウトで好投し、新天地との契約を勝ち取った。［2/6ページ］

トライアウト好投から新天地へ

小林雅英

[caption id="attachment_238704" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの小林雅英（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／89kg

・生年月日：1974年5月24日

・経歴：都留高 - 日本体育大 - 東京ガス

・ドラフト：1998年ドラフト1位（ロッテ）

千葉ロッテマリーンズで長く守護神を務めた小林雅英は、読売ジャイアンツ退団後のトライアウトで好投し、現役続行の機会をつかんだ。

東京ガスから1998年ドラフト1位でロッテに入団。プロ2年目の2000年に65試合へ登板し、防御率2.13を記録すると、クローザーとして定着した。

2002年には33試合連続セーブポイントを記録。同年は43試合の登板で37セーブ、防御率0.83という好成績を残した。

2005年も46試合に登板し、29セーブで最多セーブのタイトルを獲得。ロッテのリーグ優勝と日本一に大きく貢献した。

2007年オフにMLBへ移籍し、クリーブランド・インディアンスで2年間プレー。2010年から巨人に加入したが、12試合の登板で防御率5点台に終わり、同年限りで戦力外となった。

それでも、12球団合同トライアウトで好投を披露し、オリックス・バファローズとの契約を獲得。しかし、2011年は6試合の登板にとどまり、同年限りで現役を引退した。

引退後はオリックスやロッテ、社会人野球のエイジェックなどで投手コーチを歴任。2025年からは白鷗大硬式野球部のコーチを務め、後進の育成に取り組んでいる。

トライアウトを経てNPBでの現役生活を1年延ばした元守護神。その後も指導者として、豊富な経験を次世代へ伝えている。

[caption id="attachment_238705" align="aligncenter" width="530"] （左から）読売ジャイアンツの森福允彦、中井大介、宮國椋丞（写真：産経新聞社）[/caption]

DeNAで通算50勝を挙げたFA右腕。巨人移籍後は登板機会が限られ、移籍2年目に防御率1点台を残しながら戦力外通告を受けた。［3/6ページ］

FA移籍後、わずか2年で戦力外

井納翔一

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／94kg

・生年月日：1986年5月1日

・経歴：木更津総合高 - 上武大 - NTT東日本

・ドラフト：2012年ドラフト3位（DeNA）

プロ2年目に2桁勝利を挙げた井納翔一も、読売ジャイアンツ退団後に12球団合同トライアウトへ参加した一人だ。

NTT東日本から2012年ドラフト3位で横浜DeNAベイスターズに入団。プロ2年目の2014年には先発ローテーションを守り、自己最多の11勝を挙げた。

その後は救援も経験し、DeNA在籍8年間で通算50勝を記録。2020年オフに国内FA権を行使し、巨人へ移籍した。

しかし、移籍1年目の2021年は5試合の登板で未勝利。2022年は7試合に登板して1勝0敗、防御率1.80を記録したものの、登板機会は増えず、同年オフに戦力外通告を受けた。

12球団合同トライアウトにも参加したが、NPB球団からのオファーは届かなかった。2022年12月に現役引退を表明し、10年間のプロ生活に区切りをつけた。

引退後はジャイアンツアカデミーのコーチとして、子どもたちへの野球指導に携わっている。

FA移籍後の2年間では、期待された働きを見せることができなかった。それでも、現役生活の最後まで再起を目指し、トライアウトのマウンドに立った。

[caption id="attachment_238705" align="aligncenter" width="530"] （左から）読売ジャイアンツの森福允彦、中井大介、宮國椋丞（写真：産経新聞社）[/caption]

日本一に貢献した救援左腕は、FA移籍した巨人で出場機会を減らした。トライアウトでは打者3人を無安打に抑えたが、NPB球団との契約には至らなかった。［4/6ページ］

日本一を支えた左腕も移籍後に苦戦

森福允彦

・投打：左投左打

・身長／体重：172cm／70kg

・生年月日：1986年7月29日

・経歴：豊川高 - シダックス

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト4巡目（ソフトバンク）

福岡ソフトバンクホークスの救援陣を長く支えた森福允彦は、読売ジャイアンツ退団後にトライアウトで再起を目指した。

シダックスから2006年大学生・社会人ドラフト4巡目でソフトバンクに入団。プロ4年目の2010年に36試合へ登板し、防御率2.59を記録した。

2011年は自己最多の60試合に登板し、4勝2敗、34ホールド、防御率1.13。日本シリーズでも好救援を見せ、チームの日本一に貢献した。

その後も救援陣の一角を担い、2016年オフに国内FA権を行使。2017年から巨人でプレーした。

移籍1年目は30試合に登板したものの、2018年は2試合、2019年も7試合の登板にとどまり、同年オフに戦力外通告を受けた。

12球団合同トライアウトでは、対戦した打者3人を無安打に抑えた。しかし、NPB球団からのオファーは届かず、現役を引退した。

引退後は野球解説や野球教室、古巣ソフトバンクのイベントなどに参加。選手としての経験を生かし、さまざまな形で野球に携わっている。

トライアウトで結果を残しても、契約につながるとは限らない。森福の歩みは、再起を目指す選手が直面する厳しい現実を示している。

[caption id="attachment_238705" align="aligncenter" width="530"] （左から）読売ジャイアンツの森福允彦、中井大介、宮國椋丞（写真：産経新聞社）[/caption]

巨人で4番を務めた経験もある高卒生え抜き選手。戦力外後のトライアウトで結果を残し、移籍先では代打を中心に一軍の戦力となった。［5/6ページ］

トライアウトからつかんだ再出発

中井大介

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／90kg

・生年月日：1989年11月27日

・経歴：宇治山田商高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト3巡目（巨人）

将来の主軸候補として期待された中井大介は、12球団合同トライアウトで結果を残し、他球団への移籍を実現させた。

宇治山田商高から2007年高校生ドラフト3巡目で読売ジャイアンツに入団。ファームで経験を積みながら、徐々に一軍での出場機会を増やした。

2013年は48試合の出場で打率.324を記録。その後は4番での先発出場も経験し、2017年には自己最多の90試合に出場して5本塁打を放った。

しかし、レギュラー定着には至らず、2018年オフに戦力外通告を受けた。12球団合同トライアウトでは1安打2四球と結果を残し、横浜DeNAベイスターズが獲得を発表した。

DeNAでは内野の複数ポジションを守り、代打でも起用された。移籍初年度の2019年は79試合に出場するなど、貴重な控え選手として一軍を支えた。

2021年限りで現役を引退。最後の出場となった古巣・巨人戦では、現役最終打席で安打を放った。

引退後はDeNAのコーチに就任し、2026年は一軍打撃戦術コーチを担当。トライアウトでつかんだ新天地に、現在も指導者として在籍している。

戦力外通告を受けても、トライアウトでのアピールから新たな道が開けることもある。中井はその好例と言えるだろう。

[caption id="attachment_238705" align="aligncenter" width="530"] （左から）読売ジャイアンツの森福允彦、中井大介、宮國椋丞（写真：産経新聞社）[/caption]

先発と救援の両方を経験し、防御率1点台を記録したシーズンもある右腕。巨人退団直後には契約が決まらなかったが、育成契約から一軍復帰を果たした。［6/6ページ］

育成契約から支配下復帰

宮國椋丞

[caption id="attachment_295020" align="aligncenter" width="1200"] 巨人時代の宮國椋丞【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／88kg

・生年月日：1992年4月17日

・経歴：糸満高

・ドラフト：2010年ドラフト2位（巨人）

高卒2年目に6勝を挙げた宮國椋丞も、読売ジャイアンツ退団後のトライアウトで現役続行を目指した。

糸満高から2010年ドラフト2位で巨人に入団。高卒2年目の2012年に一軍へ定着し、17試合の登板で6勝2敗、防御率1.86を記録した。

翌2013年には開幕投手を務めたが、その後は成績が安定せず、2015年から救援へ本格転向。2018年は29試合に登板して防御率1.97を記録した。

しかし、2020年は21試合の登板で防御率5.33。同年オフに戦力外通告を受け、12球団合同トライアウトに参加したが、直後に獲得へ動く球団は現れなかった。

それでも、2021年3月に横浜DeNAベイスターズと育成契約。同年8月に支配下登録を勝ち取り、再び一軍のマウンドへ戻った。

DeNAでは2023年までプレーし、同年限りで現役を引退。NPB通算227試合に登板し、22勝22敗、1セーブ、22ホールド、防御率3.93の成績を残した。

引退後は野球界を離れて不動産業に進み、宅地建物取引士試験にも合格。トライアウト後に育成契約から一軍復帰を果たし、引退後は新たな分野へ踏み出している。

【了】