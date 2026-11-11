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日本球界では現在、米球界挑戦を表明している横浜高校・織田翔希投手の動向が注目を集めている。日本人選手を3名擁しているロサンゼルス・ドジャースを最有力候補に推す声も多い中、同球団のブランドン・ゴームズGMが織田に言及したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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織田は4日～17日の日程で、MLB12球団と順次面談を行っている。また、この間には読売ジャイアンツからドラフト1位指名の挨拶も受ける（本人は不在）など慌ただしい日々を過ごしている。



同メディアは「火曜日、毎年恒例のGM会議が開催されているラスベガスで取材に応じたゴームズGMは、球団が織田の獲得に強い関心を持っていることを認めた。ただし、具体的な内容については明言を避けた」としつつ、「彼は本当に素晴らしい才能を持っている。将来性が非常に高く、投球を見ているだけでも楽しい選手だ。国際部門のスタッフが彼を注意深く視察してきたことは知っている。最終的にどういう展開になるのかはまだはっきり分からないが、我々が彼を非常に高く評価していることは確かだ」という同GMのコメントを紹介。



続けて、「織田は戦力として貢献する可能性が高いだけではない。日本のファン層へのアプローチは、チームの事業戦略において重要な柱となっている。そして、それによって得られる収益の拡大は、当然ながら、大物FA選手の獲得に巨額の資金を投じるための財政力強化にもつながる」と記している。











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