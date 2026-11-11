XG、想像を超えた未来のその先へ──進化した7人がアメリカで見せた新境地

2026年11月3日、XGが2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の北米公演初日を、カリフォルニア州オークランドで迎えた。今年1月にリリースした初のフルアルバム『THE CORE - 核』を携え、2月の横浜公演から約9カ月にわたり世界各地を巡ってきた7人。北米ツアーの幕開けとなったのは、かつてNBAのゴールデンステート・ウォリアーズの本拠地として知られ、プリンスやティナ・ターナー、BTSなど数々のレジェンド級のアーティストが公演を行ってきたOakland Arenaだ。

世界のステージで磨かれた表現力

筆者（竹田ダニエル）が前回XGのベイエリア公演を観たのは、2024年10月のサンフランシスコ。当時は約8500人収容のBill Graham Civic Auditoriumが大歓声に包まれたことに感動したが、今回は最大約1万9000人を収容するアリーナが舞台となった。この2年間でXGは初のワールドツアーを成功させ、2025年にはコーチェラのSAHARAステージに出演。いくつものファッション誌の表紙を飾り、世界的なブランドからも注目を集めるなど、音楽だけにとどまらない存在感を確立してきた。XGが再びベイエリアに帰ってくることを待ち望むファン（ALPHAZ）たちは、年齢、人種、性別もさまざま。ファッションスタイルや楽しみ方も自由で、XGが幅広い層に愛されていることを実感した。

クイーンの「We Will Rock You」がアリーナ内で鳴り響くと、スクリーンには宇宙空間を飛行するような映像が映し出され、映画『E.T.』の壮大なオーケストラサウンドが広がる。宇宙船が大気圏に突入すると、観客から大きな歓声が上がった。実験施設のカプセルから目覚めたかのような7人が、近未来的なヘアメイクと衣装に身を包んで登場。まるで研究所から抜け出したサイボーグのような佇まいで1曲目の「GALA」が始まり、冒頭から会場を圧倒した。

圧倒的な破壊力を見せつける「GALA」で特に印象的だったのは、ヴォーギングを取り入れた振り付けだ。ヴォーギングは、ニューヨークの黒人やラテン系のLGBTQ+コミュニティが育んできたボールルーム・カルチャーにルーツを持ち、鋭い腕の動きやポージング、ランウェイを歩くような身のこなしを通じて、自分自身の美しさや存在を表現するダンス。7人が見せる堂々とした表情や、指先まで意識の行き届いた動きには、既存の美の基準やジェンダーの枠組みにとらわれず、自分らしさを肯定するというXGの姿勢が重なる。世界のファッションシーンでも存在感を高めてきたXGのステージには、デビュー当時と比べて大きな成長を感じさせる、ディーヴァとしての貫禄があった。特にCHISAの、レディー・ガガやクリスティーナ・アギレラを連想させるような声量と迫力溢れる歌声に圧倒される。

続く「SOMETHING AIN'T RIGHT」では客席も歌詞を一緒に叫び、踊るALPHAZの姿があちこちに見られた。デビュー当時からエンパワーメントや自信、自分らしくあることを歌ってきたXG。そのポジティブなエネルギーを、今度は観客がステージに返しているような光景だった。

今回の公演で特筆すべきは、数年前と比べて驚くほどに進化したライブ全体のサウンドディレクションだ。ベースとパーカッションのバランスがよく、重厚な低音が会場を包み込みながらも、メンバーの生の歌声が埋もれることなく響く。ラップの細かな抑揚や発声のニュアンス、ボーカル同士の掛け合いまで、かき消されることなく直接届くことには感動が止まらなかった。

一見すると地味な違いかもしれないが、XGのようにボーカル、ラップ、ダンスのすべてを高い水準でこなすグループにとって、この音のバランスは大きな差を生む。さらに、各楽曲にはライブならではのアレンジが施されており、低音の迫力を保ちながら一人ひとりの声の特徴を引き出し、曲間のつなぎや展開にも緩急をつけることで、音源とは異なるドラマ性が生まれていた。

続いて花道へと降りてきた7人がエンパワーメントアンセムの「MASCARA」を披露し、続く「TGIF」では観客の手拍子と大合唱を巻き起こす。ランウェイを歩くような堂々とした足取り、観客やカメラに向ける視線の使い方には、世界のステージを経験してきた余裕が感じられる。全員が同時に振り向く瞬間には、まるで一つの生命体のように動きが連動し、一歩踏み出すタイミングから足の運び方までぴたりと揃っていた。

その一方で、7人の個性が以前にも増して際立っていることに、特に昔からのファンは感慨深さを覚えるだろう。JURINの鋭い視線、HARVEYの堂々とした身体表現、MAYAのエネルギッシュな動きなど、それぞれが異なる魅力を放つ。特にメンバー同士が手を取り合い、互いの身体を支えたり預けたりする振り付けも多く、「絆」や「信頼」が根幹にあるグループだからこそ表現できる連帯感が印象的だった。デビュー時から世界に注目されるきっかけになったシンクロに加え、個々の存在感が強まるほど、7人が一つになったときの迫力も増している。

休む間もなくマイクスタンドを使った「WOKE UP」へと移ると、会場には重厚なベースが響き渡った。前半はマイクスタンドを使ったパフォーマンスでラップの技術を際立たせ、後半はダンスへと展開。世界各地のステージを経験してきたことで、英語の発音やリズムの乗りこなし方、語尾の余韻の残し方など、7人それぞれが自分の声の個性をいっそう生かしているように感じた。

転換映像では、宇宙や水晶、蝶などのモチーフが登場し、女神のような姿に扮したメンバーたちがガラスを操る。「形が変わっても、その本質は残り続ける」というメッセージが込められた演出だ。宇宙船が火星に突入して破壊されると観客からは悲鳴が上がり、モノクロの映像の中に、過去のXGの記憶が蘇る。再びステージに現れた7人は、カジュアルな服装に着替えていた。

「UP NOW」では、それまでの近未来的なカリスマ性とは対照的な、キュートでノリノリな一面を見せる。続く「PUPPET SHOW」では、ラップパート直前の掛け声で大歓声が上がり、COCONAがマイクを握ると客席の熱気はさらに高まった。一列に並び手を取り合う振り付けには、この楽曲のテーマでもある『操る側』と『操られる側』の歪んだ関係を跳ね返すような強さが感じられ、鳥肌ものだ。

エンジン音とともに始まった「HOWLING」では、ラップラインが上段、ボーカルラインが下段に分かれる。鋭いラップで攻めるメンバーと、しなやかに歌い踊るメンバー。互いを守り合う狼の群れのような構図が印象的だった。そして中盤から「GRL GVNG」とのマッシュアップが始まり、「強いXG」というコンセプトが世に放たれた当時の衝撃を思い出す。COCONAの堂々としたハスキーボイスとスワッグ、JURINのエッジの効いた声、MAYAの力強い発声、HARVEYの独特なフロウと、同じビートの上でも、それぞれのユニークな表現がさらに色濃く発揮される。

音楽に刻まれた「再生」の物語

デビュー当時から、XGは徹底してエンパワーメントや自信といったポジティブなテーマを、宇宙的なコンセプトやミステリアスな要素を織り交ぜながら歌ってきた。この日のライブで実感したのは、世界中の観客と出会い、数々の挑戦を乗り越えてきた今、そうした言葉の響き方が変わっていることだ。ファッションの面でも、ステージ衣装を着こなすだけでなく、自分の魅力を理解し、どのように表現するかを主体的に選び取っているように見える。かつて楽曲で歌っていた自信や強さが、今ではメンバー自身の経験に裏打ちされたものへと確実に変わっている。

「IN THE RAIN」では、楽曲の重厚なビートにさらにストリングスが重ねられたり、ジャージークラブビートのアレンジが加わったりと、トラックの展開にもドラマチックな緩急が生まれ、まるで映画の一場面やミュージカルを見ているような緊張感が漂う。キラキラと輝く傘をメンバーが片手でキャッチし、MVの世界観をセンターステージで再現。XGの魅力はなんといっても曲のクオリティの高さと参照する音楽ジャンルの幅広さだが、改めてライブという場で楽曲を新たに解釈し、観客に衝撃を与えようという「エンターテイナー」としての姿勢と覚悟が強く伝わってきた。

MCタイムでは全員がベイエリアに戻ってこられたことへの感謝の言葉を述べつつ、以前と比べて圧倒的に流暢になっている英語力に驚かされた。観客を煽ったり、笑いを誘ったり、その反応を受け取って会話を続けつつ、休む間もなくそのまま「TAKE MY BREATH」へと移ると、会場は温かい空気に包まれた。メンバーそれぞれのキャラクターが際立ちながらも、美しいハーモニーを生み出す姿は、90年代のR&Bガールズグループを彷彿とさせる。ラップラインのメンバーがメロディを歌う姿も、もはやボーカルライン・ラップラインという隔たりを感じさせず、楽曲表現のさらなる可能性も大いに感じた。サビでは観客が思い思いに声を合わせ、CHISAの歌声が最後に残る瞬間には、その伸びやかな響きに鳥肌が立つ。

「IYKYK」では花道に出てきたメンバーとともに観客が飛び跳ねながら踊り、会場は巨大なダンスフロアに変わる。続いて「ROCK THE BOAT」のイントロが流れた瞬間の歓声から、現地のALPHAZが新アルバムの中でも特にこの曲を待ち望んでいたことが伝わってきた。ビートの迫力とボーカルの明瞭さが両立した今回の音響だからこそ、それぞれのメンバーの声質やリズムの取り方の違いを存分に楽しめた。

CHISAがブームボックスをステージ上に持ち込む場面でスタートするロックアンセム調の「O.R.B」では、観客がペンライトを前後に揺らし、まるでアメリカ学園ドラマのパーティーシーンのような自由な雰囲気に。スケートボードをギターのように構えたり、歌っていないメンバー同士でふざけ合ったりと、ステージ上には7人の素顔が垣間見えた。ラストのサビでは一列になってヘッドバンギングをしたり、”If you don't like it, fuck you”と歌うくだりでアメリカ公演ならではのコールが巻き起こるなど、XGの音楽を会場一体で楽しみ合う空間だった。

スプレー缶を振るような音と動きとともに、スクリーンにグラフィティを描くような演出が展開され、ラップラインが一列に並んでマイクを握る。ヒップホップへのリスペクトが込められた『PS118』では、それぞれが異なるフロウでビートを乗りこなす。その姿からはラッパーとしての圧倒的な成長が感じられた。

再び転換映像が流れ、細胞やDNA、再生する惑星などのモチーフが映し出される。殻を破って新たな命が生まれ、傷ついたものが修復されていく映像に重なるように、メンバーたちの声によるナレーションが流れた。「それまでのパターンに亀裂が入り、ついに変化が始まった」という言葉に続き、慣れ親しんだ世界から切り離され、これまで知らなかった自分自身と向き合う過程が語られる。

「変化はときに痛みを伴い、ときに混乱をもたらす。それでも、葛藤を乗り越えるなかで、私たちは自分自身への理解を深め、互いのつながりを以前よりも強くしていった」。そして「かつての私たちはもういない」という言葉が響く。グループを取り巻く環境が大きく変わるなか、7人が経験してきたであろう葛藤や、互いを支え合いながら歩んできた時間を思わずにはいられない。ナレーションは「これから私たちがなろうとしている姿は、かつて想像していたどんな未来よりも、まばゆく輝いているはずだ」と結ばれる。変化を受け入れ、新たな自分たちの姿を模索しながら未来へ進もうとする7人の決意が、この一連の演出から伝わる。

アコースティックギターのイントロとともに始まった「4 SEASONS」では、CHISAがステージ上段へと登場。その神秘的な姿は、まさにSF映画の中の儚い歌姫そのものだった。階段状のステージに配置されたCHISA、JURIA、HINATAの3人が、美しいハーモニーを響かせる。

CHISAのクリアで力強い歌声、JURIAのエアリーで透明感のある声、そしてHINATAの芯がありながらも切なさを含んだ表現と、声質の異なる3人が重なることで、大規模なアリーナ公演でありながら、まるで耳元で優しく歌いかけられているような奥行きが生まれ、パワフルでダンサブルな側面とはまた全く違う「シンプルに歌を愛するXG」の魅力が溢れる。

これほどの歌唱力を持つメンバーが一つのグループに3人もいること自体、XGの大きな強みだ。今回特に心を動かされたのは、一つひとつの言葉をどう発音し、どのように息を抜き、余韻を残すのかという繊細な届け方だった。トリッキーなフレーズを歌いこなすだけではなく、歌詞に込められた感情を届ける力が磨かれている。最後には肩を寄せ合い、観客はバラード調の切なく甘酸っぱい雰囲気に浸った。

続く「HYPNOTIZE」では、長く引き伸ばされたイントロが楽曲のドラマ性を高め、難易度の高いハイトーンもパワフルに歌いこなす。ファンによる公演後のSNS投稿で「あっという間すぎて泣いてる」という声が何件も見られたが、公演がすでに後半に突入していることなど一切感じさせない、時間の経過を忘れさせるほどのパフォーマンスだった。

ALPHAZとともに歩んだ軌跡、想像を超える未来へ

カツカツと響くヒールの音に合わせ、一列になってステージ奥へと歩いていくメンバーたちの姿に歓声が上がると、デビュー曲「Tippy Toes」とブリトニー・スピアーズの「I'm a Slave 4 U」をマッシュアップしたダンスブレイクから本編へと展開する、ポップアイコンへのリスペクトに思わず笑顔になってしまうようなアレンジが披露された。ネプチューンズがプロデュースした2000年代初頭のポップスを代表する楽曲と、XGのデビュー曲を結びつける予想外の選曲に大きな歓声が上がる。黒を基調に赤いジュエルが施された衣装はミステリアスで妖艶な雰囲気を醸し出し、デビュー当時のあどけなさを思い出すと、堂々とした表情や挑発性さえある身のこなしに成長を実感する。

センターステージで始まった「NO GOOD」では、R&Bを音楽的ルーツとするXGの魅力がさらに際立つ。きっと良くない恋愛になってしまうけれど、それでも最高の自分と恋をしてほしいという切なくも決して自分を卑下することのないメッセージを歌う姿には、これまでの強さや自信を誇示する楽曲とは異なる成熟がある。センターステージからゆっくりと歩き去る7人の後ろ姿には、どこか哀愁さえ漂っていた。

「IS THIS LOVE」は、以前コーチェラの生配信で観た際にも、ライブでの歌唱力に強い衝撃を受けた楽曲。今回もラスサビに向けて徐々に高まっていくボルテージと、難度の高いボーカルメロディを乗りこなす姿に、会場全体が引き込まれていく。メンバーたちは、まるで語りかけ呼吸するように歌い、祈りを込めるような繊細なニュアンスを表現することで、楽曲の持つ切なさや幸福感が伝わる。それぞれのソロパートでは、先ほどまで大歓声に包まれていた会場が、息を呑むように静まり返る。踊らせて盛り上げるだけではなく、こうやって「音楽と向き合う時間」をしっかりと作り込むのが今のXGらしさなのだと感銘を受けつつ、永遠にこの時間に浸っていたいという切ない感情が残る。ラストのダンスパートではメンバーが手を繋ぎ合い、ステージ下へと倒れ込む。

ステージに月が映し出されると、会場中から狼の遠吠えが聞こえ始めた。月は徐々に欠けていき、観客からは「XG! XG!」というコールが巻き起こる。この転換時間にスクリーンに映し出されるALPHAZたちの姿も印象的だった。年齢も性別も、人種もファッションもさまざまな人々が、カメラに抜かれるたびに歓声を浴びる。自分らしい装いで音楽を楽しみ、隣にいる見知らぬ人とも一緒に楽しんでいるのだ。

昨年12月、20歳の誕生日に自身がトランスマスキュリン・ノンバイナリーであることを公表したCOCONAだが、本公演では特に彼がラップを披露するたびに大きな歓声が上がっていた。カミングアウトを経た今、以前にも増して自分自身に自信を持ち、肩の力が抜けたような自然体の佇まいが印象に残る。低くハスキーな声には、どんなに激しいビートの上でも揺るがない落ち着きとクールさがあり、ステージに独特の存在感をもたらしていた。その熱狂は当然本人のパフォーマンスに向けられたものだが、自分らしく生きることを肯定してきたXGのメッセージが、多様な背景を持つアメリカの観客に届いていることを感じる瞬間でもあった。

やがて赤く染まった月が皆既月食となり、狼の目へと変化する。再び7人が登場すると、ロックアレンジの「SHOOTING STAR」が始まった。デビュー初期からXGを象徴してきたこの楽曲を、今披露することには特別な意味があるように感じる。かつて遠い未来の夢として歌っていた世界が、今まさに現実になっていることを考えると、つい涙目になってしまうほどだ。

XGとALPHAZによるダンスバトルでは、ステージと客席の境界線が曖昧になるほどの盛り上がりを見せた。続くバラード調の「MILLION PLACES」では、XGとのそれぞれの思い出を蘇らせ、「きっとまた会えるだろう」という希望を抱かせてくれる。世界各地を旅しながら音楽を通じて人々と出会ってきたXGにとって、この曲は特別な意味を持つのだろう。かつて夢見ていた世界ツアーを実現し、さまざまな場所でALPHAZと出会ってきた7人が、今この場所で同じ時間を共有しているのだ。

元気いっぱいの「NEW DANCE」では「When I say New, you say Dance!」という掛け声に観客が応え、メンバーたちは客席へと降りてファンと一緒に踊ったり、ハイタッチをして共にダンスフロアを作り出す。「一緒に踊ろうよ」と分け隔てなく誘ってくれる親しみやすさがいつでも残っていることも、XGの魅力だ。

最後に披露された「LEFT RIGHT」は、個人的にもXGの音楽に強く惹かれるきっかけとなった大切な楽曲。イントロが流れた瞬間、このグループに出会ってからのさまざまな記憶が蘇る。

3年前に初めて会った7人は、未来への可能性にワクワクしながら、もっと多くのALPHAZに出会いたいと話してくれた。どこかあどけなく、一生懸命で、何より音楽が大好きな若者たちだった。あれから世界中を回り、数々の大きなステージに立ち、それぞれの個性や表現を磨いてきた。しかし、音楽に対する真摯な姿勢や絶え間なく向上しようとする努力、そして観客がまだ見たことのないものをパフォーマーとして届けたいという熱意は、あの頃から変わっていないし、むしろ強くなっているように見える。

もちろん、ここまでの道のりが順風満帆だったわけではない。さまざまな経験を重ねる中で、変わらざるを得なかったことも、乗り越えてきたこともあったはずだ。それでも7人が今も自分たちの好きな音楽を楽しみ、互いを支え合いながらステージに立っていることが、何より嬉しい。これからも新しい自分を発見し、それぞれが望む表現を追求していってほしいと強く思う。

XGが世界中に知られるきっかけとなった「SHOOTING STAR」では、休むことなく努力を重ねても、それが報われるのだろうかという不安と、暗闇の中を流れる星に願いを託す気持ちが歌われていた。同時に、誰も想像できないほど華やかな未来を、自分たちの手で切り開いていくという強い自信も感じられる楽曲だった。かつて暗闇の中で流れ星に願いをかけていた7人は、今や自らが世界中の人々を照らす星となった。

そして今、『再生』の過程にあるXGの姿を、我々は目撃しているのだ。当時想像していた未来のさらに先へと進もうとしているXGが、これからどんな音楽を生み出し、どんな姿を見せてくれるのか。その可能性を、今は誰にも想像できないのだろう。

XG ニューシングル『DEPENDS』

再生・購入：https://xg.lnk.to/DEPENDS

XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "1" & "7"

2027年2月10日（水）東京ドーム［FINAL "1"］

2027年2月11日（木・祝）東京ドーム［FINAL "7"］

2027年2月27日（土）京セラドーム大阪［FINAL "1"］

2027年2月28日（日）京セラドーム大阪［FINAL "7"］

※「1」と「7」では異なるコンセプト、セットリストで開催。

ツアー特設サイト：https://xgalx.com/xg/tour/thecore/