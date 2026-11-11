東急と東急電鉄は11日、田園都市線地下区間5駅のリニューアルプロジェクト「Green UNDER GROUND」の第2弾として進めてきた桜新町駅の改修工事が9月30日に竣工し、12月9日から駅構内の店舗を順次開業すると発表した。桜新町エリア初出店3店舗を含む計4店舗が開業する。

桜新町駅北口の地下鉄出入口に新設した木造上家

桜新町駅のリニューアルにあたり、「WITH THE CHERRY BLOSSOMS」をコンセプトに、駅周辺の風景と人々の暮らしに寄り添う空間づくりを進めてきた。コンコース階に桜色のタイルと桜色のアクセントを取り入れた天井を採用。ホーム階に桜並木をイメージしたアーチ壁を新設し、その下にベンチを設置した。ベンチは高さに変化をつけ、親子が自然に視線を合わせて座れるように工夫している。空調設備も更新・増強し、快適性と環境性能の向上を図った。

北口と西口では、地下駅の出入口上家として全国初(東急調べ)となる、構造部材をすべて木材としたリニューアルを実施。勾配屋根と木造トラス構造を採用し、梁の上に間接照明を設けることで、夜間は行灯のように街並みを彩るようにした。木材の一部に青森県産のカラマツを使用し、「桜新町ねぶたまつり」などを通じた桜新町と青森の交流の歴史も受け継ぐ。

リニューアル後の桜新町駅コンコース

桜並木を連想させるアーチ壁とベンチ

桜新町駅リニューアル平面図

駅構内では、12月9日に洋菓子店「Patisserie L’art(パティスリーラル)」が開業。世田谷区内の店舗に続く2号店となり、桜新町駅の店舗限定でカヌレを販売する。12月10日にベーカリースタンド「THE STAND BY KOBEYA」が開業し、同ブランド初のカフェスペースを併設する。12月15日に「神戸コロッケ」も開業し、おやつ・軽食として楽しめるメニューを用意する。その他、ATMコーナーも設置するとのこと。