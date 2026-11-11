Traders Marketが11日、フランス産高級シャンパンブランド「COLLET(コレ)」とDOMOTOによる1年間のスペシャルPRコラボレーションの開幕を記念し、東京・新宿サザンテラス広場にて「新宿サザンテラス クリスマス点灯式」を開催。DOMOTOの堂本光一と堂本剛がスペシャルゲストとして登場した。

DOMOTOの2人にとってのイルミネーションとは

このイベントでは、サザンテラス広場全体を幻想的な光で包み込むイルミネーションの点灯式のほか、「愛のかたまり」をモチーフにしたオリジナル限定ボトルでの乾杯・試飲・トークセッションも行われた。

クリスマスのイルミネーションを見に行くことがあるか聞かれ、光一が「やっぱりね、毎年剛くんと二人で新宿に来て、見てます」と話すと、剛も「そうです」と同調。すると、光一は「嘘です(笑)」と明かし、笑いを誘った。

続けて剛が「イルミネーションは、もちろん日常生活の中で見ますけど、結局、ライブで皆さんにペンライトを持っていただいている景色をずっと見させていただいているので」と話すと、それを引き継ぐ形で、光一も「それが我々にとってのイルミネーション」とうなずいた。

さらに、光一が「大体そういった季節になると、世の中がとても華やかになる。そういう時期にこそ我々は働くという感じで生きてきたのでね」と語ると、剛は「(ライブで見る)そのイルミネーションが一番美しいですからね。我々にとっては」と語った。

また、剛がライブ会場でのファンの様子について「光一くんがこっちに行ったらみんな赤の色に変えてくれて、僕が行ったら青の色に変えてくれたりとかしてくれるんで、めちゃくちゃ温かいんですよね」とコメント。すると、光一は「中には頑なに変えない人もいますよ」と付け加え、剛も「全然変えない人います」と応じ、笑いを誘った。

また、新宿での思い出について聞かれると、光一は再び「先ほども言ったように、剛くんと毎年ね」とすぐさま反応。剛は「嘘ですからね」「マイク通してずっと嘘言ってますけど(笑)」と笑いながら、「新宿、僕個人的にそんなに来ないんですよ。なので、新宿で思い出って何かなっていろいろ思ったんですけど、今日がまさにその思い出のワンシーンになります。今日、点灯式するんですよね」と語った。

DOMOTOがデビュー30周年を迎える来年の活動について語る

イベント後半には、2026年を振り返る場面も。光一は「二人の活動もいろんな環境が変わったりだとか、そういったこともあったんですけども」と切り出し、「中でもDOMOTOのライブをやって、今までずっと応援してくださってるファンの皆さんはもちろんのこと、多くの方と時間を過ごせたことは、とてもうれしく思っております」としみじみ。

そのうえで、「来年は30周年、二人の活動も30周年に入っていきますし、そういった機会がまた増えていければいいなというふうに思ってますね。それぞれお互いソロの活動も、本当に剛くんも剛くんで忙しくしてたと思いますしね。こうした二人の活動というのも増やしていけたらいいなというふうに思っています」と語った。

一方、剛は「本当にたくさんの方々に支えていただきながら、たくさんの思い出を一緒に作っていただきましたし、何よりもたくさんの笑顔を一緒に作っていただけたなと思います」と感謝。

そして、「環境は変われど、魂だったりとか思いだったりとか、そういったものっていうのは1ミリも変わらない」と話し、「熱い思いと優しい思いの中で2026年を過ごしてこれたっていうのは、本当に応援してくださるファンの方々もそうだし、スタッフの皆さんがいらっしゃるから。そして光一くんがいてくれるんで、そういう時間を過ごせたなと思っています。来年の30周年に向けても、変わらず同じようにそんな時間が続いていくといいなというふうに思っています」と語っていた。