







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは11日、森駿太内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



森は桐光学園高を経て、2024年ドラフト3位で中日に入団。高校通算48本塁打を放った長打力が持ち味の大型内野手で、プロ1年目の昨季は一軍6試合に出場し、打率.200を記録した。



プロ2年目の今季はファームで88試合に出場。打率.192ながら9本塁打、36打点を記録し、持ち前の長打力を発揮した。



特に9月は10試合で打率.317、2本塁打、15打点と好成績をマークし、同月度のファーム月間MVP賞を初受賞。シーズン終盤には一軍へ昇格した。



9月26日のヤクルト戦では「7番・三塁」で先発出場し、4回に高梨裕稔から右翼席へプロ初本塁打となる3ラン。一軍では今季3試合に出場し、7打数1安打、1本塁打、3打点、打率.143の成績だった。



ファームで長打力を磨き、一軍でもプロ初アーチを記録した19歳の大砲。来季はさらなる出場機会の増加と、一軍定着を目指したいところだ。

















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