TBS系日曜劇場『VIVANT』シリーズの全ての音楽を収録した全曲集『TBS系 日曜劇場「VIVANT」Original Soundtrack COMPLETE』が、2027年1月13日にCD(4枚組)と配信でリリースされることが決定した。あわせて、第2シーズンのメインテーマ「Qarabağ Şikəstəsi (カラバフ・シケステシ) in VIVANT」と、第21話の劇中で流れ話題を集めた「別班儀礼曲」の2曲が、各音楽配信サービスで配信されている。

アゼルバイジャンの国民的歌手が参加したメインテーマも

「Qarabağ Şikəstəsi (カラバフ・シケステシ) in VIVANT」は、第2シーズンから新たにメインテーマとして加わった楽曲。アゼルバイジャン共和国の国民的歌手であるアリム・ガシモフとファルガナ・ガシモヴァが参加したことでも話題を呼んだ。音楽はアリム・ガシモフ、ファルガナ・ガシモヴァ、千住明氏が担当している。

一方の「別班儀礼曲」は、第21話の劇中で突如流れ、ネット上で大きな話題を集めた楽曲で、音楽は千住明が手がけた。2曲はいずれも11月9日から、各音楽サブスクリプションサービスとダウンロードサービスで配信されている。

「Qarabağ Şikəstəsi (カラバフ・シケステシ) in VIVANT」は、すでに発表されている12月2日発売のアナログレコード『“VIVANT” THE VINYL』(完全生産限定盤)にも収録されている。同作は12インチLPの1枚組で、全10曲を収める。

さらに今回、この2曲を含む『VIVANT』シリーズの全ての音楽を収録した全曲集『TBS系 日曜劇場「VIVANT」Original Soundtrack COMPLETE』の発売が決まった。音楽は千住明氏、斎木達彦氏、兼松衆氏の3人が担当。CD4枚組で、各音楽配信サービスでも同日配信を予定している。

毎話の放送直後から考察が飛び交い、複雑に絡み合う伏線で多くの視聴者を引きつけてきた『VIVANT』。12月4日には映画が公開される。

【編集部MEMO】

千住明 1960年、東京都生まれ。作曲家。東京藝術大学作曲科卒業、同大学院を首席で修了。修了作品は東京藝大買上となり、同大学美術館に永久保存されている。日本アカデミー賞優秀音楽賞を4回受賞し、2025年度文化庁長官特別表彰を受けた。主な作品にドラマ『高校教師』『家なき子』『砂の器』『VIVANT』、映画『黄泉がえり』『こんにちは、母さん』、アニメ『機動戦士Vガンダム』『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』など。

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