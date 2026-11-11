今日の運勢 11月12日（木）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月12日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月12日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？再び火がつく日。しばらく止まっていた気持ちに、はっきりとした進展がありそうな予感。迷っていたことは、今日こそ決断しましょう。好きな人への連絡も、ためらわずに送ってみて。ビーフシチューを味わうと、心も体も満たされて運気アップ。新しい自分へ踏み出せる日。昔の成功体験に頼らず、今の自分に合うスタイルを選ぶと魅力がグッと増します。髪型や服装を変えるのもおすすめ。目標は今日決めて動き出して。イチョウの木がある公園を歩くと、気持ちが前向きに切り替わりそう。肩の荷を下ろして視野が広がる日。自分だけで背負い込んでいた役割を手放すと、新しい学びやお出かけの予定にも目を向けられそう。気になっていた講座への申し込みや、旅の計画を立ててみて。夜空を見上げてひと息つくのもおすすめ。ほっとくつろげる日。家族や身近な人と、ささやかなお祝いや食事の時間を持つと絆が深まります。部屋に花を飾るなど、空間を整えるのも吉。自分が戻るべき場所を意識してみましょう。神社にお参りすると、心が穏やかに満たされるはず。興味の向きが変わる日。以前ほど心が弾まなくなった趣味があれば、無理に続けず少し距離を置いてOK。その分、新しい分野に目を向けると、心が動くものに出会えます。もこもこの靴下で足元を温めると、気持ちが和らぎそう。仲間と一緒に動き出せる日。グループで何かを始めるなら、自分から声をかけて先陣を切ると話がスムーズに進みます。気になるイベントや集まりには、思い立ったらすぐ参加を。ただし、詰め込みすぎには注意して。迷ったら頭のツボを押してみましょう。人との出会いを楽しめる日。初対面の相手や、普段あまり話さない人とも、構えず接すると意外な縁がつながりそう。パートナーとは、予定にないことも楽しむくらいの余裕を持ってみて。発酵食品を取り入れると、体の調子も気分も上向きに。一段落つける日。進めてきた案件や作業が、予定どおりの形に収まりそう。達成できたことと、まだ残っていることを整理しておくと、次の動きがスムーズになります。周りへのお礼も忘れずに。今日は手帳に書いてまとめてみて。お財布の中身を整えたい日。使いすぎも我慢しすぎも長続きしないので、今日は無理のない配分を考えてみて。楽しみに使う分と、蓄える分を分けておくと気持ちが安定します。自分のスキルを磨くのも良さそう。大根やはんぺんのおでんがおすすめ。タイミングがかみ合いにくい日。予定がずれたり、連絡の行き違いが起きたりしても、自分を責める必要はありません。今日は新しいことを始めず、一人で静かに過ごして力をためて。情報量の多い雑誌をめくると、次のヒントが見つかるかも。抱え込みすぎやすい日。こなしきれない量のタスクで、身動きが取れない気分になりそう。一人で抱えず、早めに手伝いを頼めば道は開けます。イライラは疲れのサイン。今夜は睡眠時間をいつもより多めに取ると、心身ともに回復できそう。思い込みに縛られやすい日。「こうあるべき」というルールや、立場が上の人の意見に流されると、本音を見失いそう。お金が絡む話は、即答せず一度持ち帰るのがおすすめ。形式より中身を見て判断しましょう。紫色の小物を身につけると◎。物事が思うように進まず、もどかしさを感じるかもしれません。でも、立ち止まった時間は決して無駄ではないはず。焦って追いかけるより、届くべきものが届くのを落ち着いてじっくり待ってみてください。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4