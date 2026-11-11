「この子には何かあると思った。不思議なエネルギーがある」新体制Wiennersが明かすYUURIの加入秘話

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストを迎え、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、銀河系パンクバンド・Wiennersの玉屋2060％(Vo/Gt)さんとYUURI(Vo)さんがゲストに登場。YUURIさんに、アイドル時代の思い出、Wiennersのオーディションエピソードについて語ってもらいました。

Wiennersは2008年、玉屋2060％を中心に吉祥寺弁天通りで結成されたバンドです。メンバーは玉屋2060％（Vo/Gt）、YUURI（Vo）、∴560∵（Ba/Cho）の3人。2026年1月1日に、新メンバーとしてYUURIが加入しました。予測不可能な展開と、奇想天外でキャッチーなメロディー、そして人懐っこい男女ツインボーカルを武器に、唯一無二の音楽性を確立。子どもから大人まで、聴く人すべての喜怒哀楽を電撃的に刺激する「銀河系パンクバンド」として活動しています。

◆初めてのライブで音楽の世界に触れる

こっちのけんと：この時間はゲストの方の生まれてからこれまでの時間のなかで、心に刻まれている人生が変わった瞬間、モーメントを探っていく番組です。今回は、YUURIさんのモーメントでございます。それでは、人生1つ目のモーメントは？

YUURI：「2015年 初めてライブを見た日」です！

こっちのけんと：当時は何歳ですか？

YUURI：2003年生まれなので、12歳ぐらいですね。福岡のライブハウスに行きました。私は佐賀の田舎で育ったんで、ライブに行くこともそうですし、芸能人の方と触れる瞬間もなかったんですね。音楽番組を観ていても、「この人たちは実際にはいない人たち」と思っていました（笑）。

玉屋2060％：その気持ちはわかります（笑）。

こっちのけんと：アニメみたいな（笑）。

YUURI：親戚の叔父さんが「こういうライブに今度行くから、YUURIも行ってみない？」みたいな感じで言ってくれて。実際に行ってみたら、初めて踊って歌っているアイドルを見ることができました。「本物だ！」と思いましたね。そのときが私にとって初めて音楽に触れたというか、ライブを体感した日でした。

こっちのけんと：なるほど。育った環境がピュアだからピュアなんですね！

玉屋2060％：我々は知りすぎましたね（笑）。

こっちのけんと：感想としては分かれると思うんです。「私もやりたい」と思うのか、「このアイドルたちを追いかけたい」と思うのか、どっちでしたか？

YUURI：「やりたい」はなかったんですけど、「会いたい。友達になりたい」はありました。

玉屋2060％：そこなんだ（笑）！ 面白いなあ。

◆「会いたい」から始まったアイドルへの道

こっちのけんと：（そのライブが）オーディションを受けるきっかけになったそうですけど、そのあとに？

YUURI：そのアイドルの方たちが福岡で冠番組をされていて、「オーディションをやります」と発表して、「じゃあ（受けよう）」となりました。だけど、「アイドルになりたい」っていう感覚はあんまりなくって。当時は自分がアイドルになる、人前で歌うってことが「恥ずかしい」と感じていたんですよね。

こっちのけんと：そのオーディションを受けた？

YUURI：はい。「どうせ受からないやろな」っていう、母もたぶんそういう感じだったんですけど、名前を呼ばれて家族で「え!?」みたいな。

こっちのけんと：受かっちゃったんだ！ すごい！

YUURI：そこで、その事務所に入ったっていうのが。この世界に入るきっかけになりました。

こっちのけんと：テレビに出る側になった感想はどうでしたか？

YUURI：当時はめっちゃネガティブで、「私なんて」みたいな感じの人間だったんですね。そのときはけっこう人数がいたんですけど、私は3列目の端っこでした。初めてのライブはスポットライト当たってなかった（笑）。でも、自分は「それでいいです」って思ってたんですよ。

こっちのけんと：元をただせば「友達になりたい」ですもんね。

玉屋2060％：目標達成してるわけだもんね（笑）。

こっちのけんと：そのときに聴いていた曲はありますか？

YUURI：そのグループが、福岡のアイドルの「LinQ」なんですけど、「ハレハレ☆パレード」っていう明るい曲があって、その曲が大好きでした。

こっちのけんと：これ作詞・作曲、ナオト・インティライミさんですね！ すごい！

YUURI：この曲のセンターを務める高木悠未さんを好きになって、その人に会いたいと思ったんです。そこからちゃんと会って、後輩になって、お家まで行けました（笑）！

玉屋2060％：やったじゃん！

◆玉屋2060％が見つけたYUURIの魅力

こっちのけんと：続きまして、YUURIさんの人生2つ目のモーメントは？

YUURI：「2025年 Wiennersのオーディションに合格」です！

こっちのけんと：所属してたアイドルグループを卒業して、オーディションに合格！ どんなオーディションだったんですか？

YUURI：本当にびっくりなんですけど、一般応募なんですよ。

こっちのけんと：ありえないことですよね。どういう意図があったんですか？

玉屋2060％：最初は仲間内で探そうと思ったんですけど、少しでも出会いの可能性があるならいろんな人と会ってみたいって思ったんですよね。あとは、公募するのも単純に「面白いな」って思ったんですよね。もし、いい出会いに恵まれなくても、いろんな人と会って話をするのも面白いなって思いました。ありがたいことにいっぱい応募いただいたなかの1人でした。

こっちのけんと：YUURIさんはもともとWiennersはお好きだったんですか？

YUURI：玉屋さんの曲が大好きだったんです。楽曲提供をたくさんされているなかで出会って、「この人はすごい！」と思いました。

こっちのけんと：オーディションはどんなものでしたか？

玉屋2060％：書類と歌唱動画を送ってもらいました。

YUURI：カラオケで歌ったWiennersの1曲と、玉屋さんが作った好きな曲と、BiSHの曲を送りました。

こっちのけんと：玉屋さん的にはどこが刺さったんですか？

玉屋2060％：まず、プロフィールと動画を観たときに、「この子は何かあるな」って思ったんですよね。

こっちのけんと：記憶に残っちゃう人だったんですね。

玉屋2060％：あと大きかったのは、送っていただいたなかで唯一、歌う前に「よろしくお願いします」と言っていたんですよ。

こっちのけんと：ピュアだ！

玉屋2060％：不思議なエネルギーを感じたんですよね。

こっちのけんと：僕も初めてYUURIさんとお話しさせていただいていますけども、掘れば掘るほど何か出てくる感じがあります。この不思議な魅力は、確かに映像でも伝わりそうですね。

◆互いの信頼から生まれた「OVER THE TOP」

こっちのけんと：YUURIさんをお迎えして新生Wiennersとして1発目の新曲が、8月12日（水）に配信リリースされました！ タイトルは「OVER THE TOP」です！ 曲作りは最初に何から始めてるんですか？

玉屋2060％：テーマ作りみたいなところから始まりました。俺たちのとてつもないスピード感とバイタルエネルギーみたいなもの、このツアーのテンション感みたいなものが大きなテーマだったんですよね。

こっちのけんと：ツアーにも合う曲で、今の自分たちが歌うべき曲。なるほどなあ。

玉屋2060％：YUURIさんが福岡から東京に出てきて、ずっと見ていて思うのが、この人は「ここじゃないどこかに行きたい」がたぶんある人なんですよね。その感じとかも曲にしたいなっていうか。自分にもやっぱそういう気持ちあるし、聴いてくれているみなさんの心のどこかにもあると思うんですよ。

こっちのけんと：そうですね。

玉屋2060％：そういうのがすべてリンクした曲になったらいいなって思いました。それで、YUURIさんにあらためて幼少期からの話を聞いたりとかして歌詞を書いて。YUURIさんのために作った曲って感じです。

こっちのけんと：YUURIさん的にはこれ歌ってみてどうでした？

YUURI：私は玉屋さんの曲が好きだし、それを歌うのが夢の1つだったんですね。もちろんWiennersの曲なんですけど、（自分のことを）歌詞に汲んでくれたことがそもそも嬉しくって。最初のパートって（音程が）高いんですけど、玉屋さんに「このキー出る？」って言われたとき、そもそも歌えるのが嬉しいから、聴かずに「出ます！」って言っちゃいました（笑）。

玉屋2060％：すごいのは、何でも「できます」って言うんですよね。

YUURI：玉屋さんの頭のなかにある「これが一番正解」やったら、私はそこに絶対「やりたい」と言いたいんですよね。

こっちのけんと：お互いの譲れないところというよりかは、譲りたい場所がちゃんとあるんですね。自分の意思よりかは、玉屋さんに乗っかったほうがいいものができるだろう、みたいな。その信頼感がこの半年であるのはすごいことですよ。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT