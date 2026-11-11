シュウ・フェンファン×髙塚大夢が語る、R&Bとファンクの融合──2人が見つけた自分たちだけのグルーヴ

好みの音楽も声の個性も異なる2人が、ひとつのグルーヴを生み出した。「INI WORKSPACE」から誕生したユニット曲「Spin It」は、シュウ・フェンファンと髙塚大夢がR&Bとファンクを行き来する意欲作。レコードの33と1/3回転に「自分のペースで進む」という信念を重ね、歌詞に落とし込んだ。東京ドームでのライブ初披露では、生バンドとダンスがその世界観をさらに拡張。2人の音楽的ルーツはいかに交わり、互いの新たな一面を引き出したのか。制作とステージの裏側を聞いた。

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―「Spin It」はR&Bやファンクの影響がはっきりと感じられて、東京ドームで聴いたときも、それまでのINIの楽曲やほかのユニット曲とはガラッとカラーが変わって、自然と身体がグルーヴするような華やかさがありました。まず、ライブで初披露してみた手応えを聞かせてください。

髙塚：実際にやってみて、ようやく形になったというか。お客さんが入った会場で本番をやってこそ、作品として仕上がった感じがすごくしましたね。直前のゲネプロまでは、イメージや想像が先行していた部分があったので。照明やカメラワークも含めて、ゲネプロでも本番同様にやっていましたが、やっぱり、たくさんのお客さんがいてこそ、あの曲は形になるというか。オーディエンスがいて、あれだけ多くの人が会場で音楽に魂を入れてくれる感じが、曲を最大限いいものにしてくれる要素だったと思います。だから、終わってからすごく手応えを感じましたね。

フェンファン：もちろん音源ならではのよさもあるのですが、今回の東京ドーム公演はバンド編成だったので、音源と比べて見せ方やリズムの刻み方、ノリの感じも少しライブ仕様に変更した部分がありました。曲のよさをキープしながら、ライブではどう見せるか。そこを2人ですごく練習しました。バンドの皆さんの演奏に合わせることもそうですし、そこにパフォーマンスやビジュアルの面も加えて、一つの楽曲をどうやってステージとして昇華させるか。そういうことを本当にたくさん考えたので、その部分が一番の手応えだったかなと思います。

R&Bとファンク、異なる音楽的ルーツから生まれた共鳴

―あの日はバンドもすごくよかったですよね。INIの曲を含めて、バンドで演奏する意味が伝わってくるライブでした。その中でも、特にバンドが生きるユニット曲だったように思います。そもそも、お二人がR&Bやファンクを軸にした曲を作ろうと考えたとき、どのようにイメージを伝えたのでしょうか？

髙塚：最初にユニットをやると決まったときから、今回のビジョンが全部見えていたわけではありませんでした。漠然と、しっかり歌や音楽を見せられるものにしたいという目的があって、「じゃあ、この2人で組もうか」となったユニットでした。お互いに音楽がすごく好きだし、それぞれ好きな音楽性やジャンルが、割と確立しているイメージがあったんです。いろいろな音楽を聴いている中で、フェンファンはR&Bが好きで、僕はバンドサウンドのファンクが好きで。だから、それぞれのパートにジャンルの色が出て、違うジャンルだけど、2人で歌ったときに一つの音楽として完成する。そんな姿を見せられたらいいなと思って作りました。それで、パートごとに音色を変えたり、少しビートチェンジをしたり。2人だからこそ、2つのジャンルを行き来するような曲になったらいいな、という話を作家さんともしましたね。

フェンファン：曲の方向性に加えて、曲全体のテンションや温度感についても、作家さんと意見交換することで見えてくる部分がありました。例えばBPMだったり、テンションだったり、わかりやすく言うと明るさや暗さだったり。どのくらいのバランスが一番この2人に合うのか、すごく話し合いました。

―リファレンスにしたアーティストや楽曲はありましたか。

髙塚：一番最初に名前が挙がったのは、、ブルーノ・マーズさんですね。

フェンファン：そうですね。

髙塚：あとはマイケル・ジャクソンさんですね。

髙塚大夢（Photo by Takumi Maeda）

―歌詞のテーマについても伺いたいです。レコードの33と1/3回転を、自分のペースで生きるという考えに重ねていますよね。このアイデアはどこから生まれたのでしょうか？

髙塚：曲を作るときに、さっきのジャンルの話と一緒に、2人の共通点みたいなものも曲に組み込みたいよね、という話をしていました。INIの11人で考えたときに、僕たち2人は、グループの中でも周囲の様子をよく見ながら、自分たちのペースで考えを伝えるタイプ。どちらかというと落ち着いているけど、自分の意見や軸はちゃんと持っていて、伝えるべきときにはしっかり伝える。そういうところが性格的に似ているよね、という話になって。それを何かに例えるとしたら、というところからレコードの話になりました。

レコードは33と1/3回転という、独特の回転数で一定のリズムを保ちながらずっと回っている。それを自分たちに重ねたら、すごくいいんじゃないかって。自分のペースで、周りに流されずに進んでいく。でも、その姿を見ている人や、聴いている人も、気づいたらその回転にハマっていく。自分たちの魅力を知った人が、その渦に巻き込まれていくようなコンセプトはどうだろう、という話をして、それに合わせて演出も考えていきました。

フェンファン：最初は「この2人の性格や特徴って何だろう」「2人の共通点は何だろう」という会話から始まったんです。そこからいろいろとブレインストーミングを重ねて、少しずつ自然にコンセプトが見えてきたという感じでした。

―レコーディング中の映像を拝見しましたが、フェンファンさんは「RPM」にRhythm、Pace、Magnetismという新しい意味を加えていますよね。

フェンファン：RPMという本来の言葉に、歌詞に沿った新しい解釈を加えています。それも会話の途中で、なんとなくちょうどハマりそうだなと思って。歌詞を作っているときにも、そういうキーワードが出てきたので、RPMの一つひとつにうまくハマるね、となりました。

―すごくセンスがあると思いました。

フェンファン：Magnetismは大夢のアイデアにも入っています。なので本当に2人で一緒に考えた感じですね。

シュウ・フェンファン（Photo by Takumi Maeda）

軽やかなグルーヴを生む、10時間の試行錯誤

―共同制作ならではですね。レコーディングも、休憩を含めると10時間くらいに及んだと伺いました。

フェンファン：やばかったです、本当に（笑）。

髙塚：やっぱり普段は11人で歌っているので、1曲を2人だけで歌う大変さをすごく感じましたね。言葉数も多いですし。

フェンファン：もともと歌うのが難しい曲だと思いますし、リズムやノリの取り方も、今までやってきたジャンルとは違う部分があったので。そういうところを、レコーディングしながら模索していく感じもありました。

―あのグルーヴ感を表現するのが大変だったのでしょうか。

髙塚：大変でしたね。セクションによってリズムの取り方が変わったりするので、レコーディングも難しかったです。ドームで生バンドの演奏に合わせることが決まってからはバンドのグルーヴやアレンジなど、原曲とは少し違う部分があったので、ディレクターさんと一緒に「ここはちょっとリズムの取り方を変えたほうがいいかもね」という話もしていました。この曲は、リズムやグルーヴが本当に肝になるので、すごく気をつけていましたね。アクセントを取る場所もそうです。後ろで取るのか、前で取るのか。16ビートで感じるのか、もっと大きなビートで感じるのか。それに、2人なのでパートの振り分けも、1番と2番でほぼ入れ替わっているような分け方なので、ほぼ全部のセクションの歌詞を歌っているような感じです。

―曲を丸ごと把握する必要があるんですね。

髙塚：そうですね。フェンファンがリズムを感じている方法と、僕が感じている方法も少し違っていたりするので、そこをすり合わせるのもすごく気を使ったし、大変でしたね。

フェンファン：僕は、ビートの上に自分の歌声を乗せるときに、そのビートの中に秘められているノリをつかむのが結構難しかったです。単にリズムというより、その内側に秘められている何かを感じながら、自分の歌もそこに合わせなければいけないというか。パートによって歌い方やノリの取り方も変わります。バースとプリコーラスも全然違うし、大夢のバースと僕のバースでも、また違う。一つの曲の中で、そういう変化をつけなければいけないのが難しかったですね。

―振付はs**t kingzのOguriさんが担当されていますが、練習やステージに臨むにあたって、どんなアドバイスをもらいましたか？

髙塚：すごく核になっていたのは、音楽を楽しむということですね。一つひとつの振りを決まった形で、同じように踊るというより、自分の中にあるグルーヴを振付に乗せる感覚を大事にしてほしい、という話がありました。曲が最後に向かってどんどん盛り上がっていくのに合わせて、自分の気持ちも上げて、振りの大きさも変えていく。パーティを楽しんでいるような感覚を表現してほしい、ということでした。

フェンファン：もちろん、決められた角度などはありましたが、それに加えて、本当に音楽を楽しむ気持ちを、自分の身体で表現すること。振付を正確に踊るというより、表現することを一番念頭に置いて練習しました。それに、ダンサーの皆さんと一緒にリハーサルするときも、Oguriさんと、今回のツアーでクリエイティブスーパーバイザーを務めてくださっている仲宗根梨乃さんから、みんなで一つの楽しい映画を作ってほしいというか、みんなで一緒に音楽を楽しんでいるバイブスを表現してほしいと、何度もアドバイスがありました。そこもすごく大切にした部分です。

―先ほど、お二人は、周囲をよく見ながら、自分のペースや軸も大切にしているという話がありましたよね。今回一緒に制作して、相手について「この人はここだけは絶対に譲らないんだな」とか、「こういうこだわりがあるんだな」と、改めて気づいたことはありますか。

髙塚：やっぱり、すごく練習するところですね。本番に向けた準備の量というか、フェンファンは細かいところまでめちゃくちゃ突き詰めるタイプです。フェンファンがそこまでやるなら、自分もやろうと思って練習に行ったり。ボイストレーニングも何回も受けましたし、すごく準備を重ねた感覚がありました。やっぱり、練習を重ねること、回数を重ねることは大事なんだなと改めて思いました。そのおかげで、僕も本番ではすごく余裕を持ってできたので、よかったです。

フェンファン：大夢は、本当にディテールがちゃんと見えている人です。細かいところの違いにも、すごく気づいてくれるので、2人でちょっと違っているところがあると、ちゃんと言ってくれるし、先生にも質問してくれます。それが完成度を上げるうえで、本当に助かった部分でした。大夢のおかげで、精度もどんどん上がっていったと思います。あとは、歌の面でも、大夢の気持ちがすごく伝わってくるので、その影響を僕も受けて、パフォーマンス中にも、お互いに響き合うような感覚がすごくありました。

―共鳴し合ったわけですね。ユニットで活動する意味が、まさにそこにありますよね。

フェンファン：そうですね。

髙塚：一つエピソードを話すと、フェンファンはスタンドマイクを使う場面があったんです。スタンドマイクがあっても自由に動けるように、一回スタンドマイクを家に持って帰って、スタンドマイクと友達になってから練習に来ていました（笑）。

フェンファン：あれは難しかったです。洋楽のアーティストの皆さんは、スタンドマイクを使いながらすごく自然にパフォーマンスしているイメージがあって。でも、実際に自分で使ってみると、めっちゃ難しかったです。

―今回2人で一緒に曲を作って、ステージを完成させた経験を、これから11人のINIの中でどう生かしていきたいですか？

髙塚：今回、ほかのユニットもそうなのですが、こうしてユニットで自分たちのやりたいことを作品にすると、みんなの音楽性が見えて面白かったです。それぞれが今まで聴いてきた音楽のルーツだったり、こういう音楽がしたいという思いだったり。それがすごく見える気がしていて、そういうものがINIのグループの曲として形にしていけたらいいなと思います。メンバーそれぞれがクリエイティブに関わる機会がどんどん増えてきていますが、グループの音楽も主体的に作っていけるようになったらいいなと。今回のユニット4曲も、全部ジャンルがまったく違うので、メンバーの音楽性を生かして曲を作っていけたら、本当に幅広い音楽を表現できるグループになれるんじゃないかなと思います。

フェンファン：INIはJ-POPだけではなく、いろいろなジャンルのプロデューサーさんと一緒に、さまざまなジャンルの楽曲をやってきているんですけど、今回もこうして違うジャンルに触れたり、違う曲調を歌ったりすることで、対応力が身につくと思うんです。自分の音楽の幅も広がるし、それによって、INIの曲を歌うときの表現の幅も、どんどん広がっていくと思うので。そういう意味でも、今回の経験を今後に生かしていきたいですね。

Photo by Takumi Maeda

Spin It - FENGFAN, HIROMU

配信中

参加メンバー：シュウ・フェンファン、髙塚大夢

配信リンク：https://lnk.to/INI_Spin_It

INI

配信中／CD発売中

配信リンク：https://lnk.to/INI_ANTHEM

INI（アイエヌアイ）

2021年、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組グローバルボーイズグループ。メンバーは池﨑理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、シュウ・フェンファン、髙塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅。グループ名には、11人の僕たち（I）とあなた（I）が繋がり合う（Network）という意味が込められている。2021年11月3日にシングル『A』でデビューし、同年の「第63回 輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞。ファンネームは「MINI」。2026年に結成5周年を迎え、9thシングル『ANTHEM』を発表。結成5周年記念の東阪ドームツアーを開催し、10月にはメンバーが制作に参加した「INI WORKSPACE」のユニット曲4作を配信した。

https://ini-official.com/